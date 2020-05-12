Жители семи регионов претендуют на должность главы госстройнадзора Ямала

"На данный момент большинство заявок поступило от соискателей из региона, отмечают в управлении госслужбы аппарата губернатора ЯНАО. Однако география участников конкурса обширна: заявки подали жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Тюмени, Сочи, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Всего на данный момент принято 26 заявок, средний возраст участников - 37 лет", - говорится в сообщении.