Жители семи регионов претендуют на должность главы госстройнадзора Ямала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Жители семи регионов претендуют на должность главы службы госстройнадзора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.
Конкурс по формированию резерва на должность руководителя службы государственного строительного надзора ЯНАО стартовал 1 мая.
"На данный момент большинство заявок поступило от соискателей из региона, отмечают в управлении госслужбы аппарата губернатора ЯНАО. Однако география участников конкурса обширна: заявки подали жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Тюмени, Сочи, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Всего на данный момент принято 26 заявок, средний возраст участников - 37 лет", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что конкурс анонсировал губернатор округа Дмитрий Артюхов.
"Участникам предстоит показать свой профессионализм в строительной сфере, умение работать в команде. Ждем на конкурс всех успешных специалистов, у которых есть желание сделать наш Ямал лучше", - написал глава региона в своем аккаунте Instagram.
Заявки на конкурс принимаются до 1 июня включительно. Конкурс будет проходить в несколько этапов, в ходе которых предстоит оценить профессиональные и личные компетенции кандидатов.
Претенденты на должность главы службы госстройнадзора региона должны иметь высшее образование и стаж работы по специальности, либо стаж госслужбы не менее четырех лет. Также кандидаты должны обладать знаниями специфики деятельности строительной отрасли, знать новые технологии, применяемые в строительстве, разбираться в строительном законодательстве, уточняет пресс-служба.