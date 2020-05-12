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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-05-12T14:52
https://ria.ru/20200512/1571326253.html
Жители семи регионов претендуют на должность главы госстройнадзора Ямала
https://cdn22.img.ria.ru/images/148860/88/1488608890_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_63d96be871d7bff2132396ea0ba9e746.jpg
РИА Новости

Жители семи регионов претендуют на должность главы госстройнадзора Ямала

14:52 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЯмало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ямало-Ненецкий автономный округ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Жители семи регионов претендуют на должность главы службы госстройнадзора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба губернатора региона.
Конкурс по формированию резерва на должность руководителя службы государственного строительного надзора ЯНАО стартовал 1 мая.
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"На данный момент большинство заявок поступило от соискателей из региона, отмечают в управлении госслужбы аппарата губернатора ЯНАО. Однако география участников конкурса обширна: заявки подали жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Тюмени, Сочи, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Всего на данный момент принято 26 заявок, средний возраст участников - 37 лет", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что конкурс анонсировал губернатор округа Дмитрий Артюхов.
"Участникам предстоит показать свой профессионализм в строительной сфере, умение работать в команде. Ждем на конкурс всех успешных специалистов, у которых есть желание сделать наш Ямал лучше", - написал глава региона в своем аккаунте Instagram.
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Заявки на конкурс принимаются до 1 июня включительно. Конкурс будет проходить в несколько этапов, в ходе которых предстоит оценить профессиональные и личные компетенции кандидатов.
Претенденты на должность главы службы госстройнадзора региона должны иметь высшее образование и стаж работы по специальности, либо стаж госслужбы не менее четырех лет. Также кандидаты должны обладать знаниями специфики деятельности строительной отрасли, знать новые технологии, применяемые в строительстве, разбираться в строительном законодательстве, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Общество
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