Эксперт оценил предложенные Путиным меры поддержки

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Меры, предложенные президентом России Владимиром Путиным, отвечают многим запросам бизнеса, позволят предотвратить более глубокие негативные последствия для рынка труда и внутреннего спроса, такое мнение РИА Новости высказала аналитик "Нордеа" Татьяна Евдокимова.
Накануне президент России озвучил ряд новых мер, касающихся поддержки семей с детьми, малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых на фоне ограничений из-за эпидемии коронавируса.
"Меры отвечают многим запросам, звучавшим от бизнеса в последнее время. Кредитная программа поддержки занятости и списание налоговых платежей за второй квартал для наиболее пострадавших отраслей - наиболее важные и своевременные меры, которые способны предотвратить более глубокие негативные последствия для рынка труда и внутреннего спроса", - сказала Евдокимова.
Она отметила, что сохранение рабочих мест крайне важно для посткризисного восстановления. "Меры похожи на традиционный ответ на кризис со стороны многих развитых стран", - добавила Евдокимова.
Президент России предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство. При сохранении занятости на уровне не ниже 80% от штатной численности - списывается половина кредита и процентов по нему.
Кроме того, Путин озвучил инициативу о списании за второй квартал платежей по налогам (кроме НДС) и страховым взносам для индивидуальных предпринимателей, компаний малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях и социально ориентированных НКО.
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