Эксперт оценил предложенные Путиным меры поддержки

"Меры отвечают многим запросам, звучавшим от бизнеса в последнее время. Кредитная программа поддержки занятости и списание налоговых платежей за второй квартал для наиболее пострадавших отраслей - наиболее важные и своевременные меры, которые способны предотвратить более глубокие негативные последствия для рынка труда и внутреннего спроса", - сказала Евдокимова.

Президент России предложил с 1 июня запустить специальные кредиты под 2% на поддержку занятости в компаниях из пострадавших от коронавируса отраслей. Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны, эти расходы возьмет на себя государство. При сохранении занятости на уровне не ниже 80% от штатной численности - списывается половина кредита и процентов по нему.