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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:47
https://ria.ru/20200512/1571325964.html
В Алжире продлили действие ограничительных мер
https://cdn24.img.ria.ru/images/155262/72/1552627260_0:324:3065:2048_1036x0_80_0_0_3f3d866b0bb34a51d77fc37c9c35750a.jpg
РИА Новости

В Алжире продлили действие ограничительных мер

14:47 12.05.2020
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© РИА Новости / Надим ЗуауиАлжир
Алжир
© РИА Новости / Надим Зуауи
Алжир. Архивное фото
КАИР, 12 мая - РИА Новости. Власти Алжира приняли решение продлить действие ограничительных мер по борьбе с новым коронавирусом на 15 дней, сообщило во вторник алжирское новостное агентство APS.
"Премьер-министр Абдельазиз Джарад объявил во вторник… о продлении на 15 дней санитарных ограничительных мер в рамках борьбы с новым коронавирусом", - говорится в сообщении. Решение о продлении вступает в силу с 15 мая, уточнил премьер, выступая в эфире местной радиостанции в ходе поездки в провинцию Оран.
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По данным министерства здравоохранения страны, общее число случаев заражения вирусом COVID-19 составляет 5891, погибли 507 человек.
Эпидемия нового коронавируса затронула более 40 из 58 провинций страны. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки комендантский час был смягчен в ряде провинций с началом священного для мусульман месяца поста Рамадан, однако мечети, кафе и рестораны по-прежнему закрыты, власти призывают граждан избегать массовых собраний.
Правительство ранее объявило о ряде общенациональных мер, включая запрет на работу всех кафе, ресторанов и магазинов, за исключением продуктовых. Власти также ввели запрет на передвижение общественного транспорта в городах, сократили присутствие госслужащих на рабочих местах, объявили о приостановке международного авиасообщения по ряду направлений и морского сообщения с европейскими странами.
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