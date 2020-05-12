В Алжире продлили действие ограничительных мер

"Премьер-министр Абдельазиз Джарад объявил во вторник… о продлении на 15 дней санитарных ограничительных мер в рамках борьбы с новым коронавирусом", - говорится в сообщении. Решение о продлении вступает в силу с 15 мая, уточнил премьер, выступая в эфире местной радиостанции в ходе поездки в провинцию Оран.

Эпидемия нового коронавируса затронула более 40 из 58 провинций страны. На фоне улучшения эпидемиологической обстановки комендантский час был смягчен в ряде провинций с началом священного для мусульман месяца поста Рамадан, однако мечети, кафе и рестораны по-прежнему закрыты, власти призывают граждан избегать массовых собраний.

Правительство ранее объявило о ряде общенациональных мер, включая запрет на работу всех кафе, ресторанов и магазинов, за исключением продуктовых. Власти также ввели запрет на передвижение общественного транспорта в городах, сократили присутствие госслужащих на рабочих местах, объявили о приостановке международного авиасообщения по ряду направлений и морского сообщения с европейскими странами.