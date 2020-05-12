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2020-05-12T14:53
https://ria.ru/20200512/1571325897.html
Group-IB обнаружила 185 ресурсов по продаже фейковых пропусков в России
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РИА Новости

Group-IB обнаружила 185 ресурсов по продаже фейковых пропусков в России

14:46 12.05.2020 (обновлено: 14:53 12.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПроверка цифровых пропусков
Проверка цифровых пропусков
© РИА Новости / Евгений Биятов
Проверка цифровых пропусков. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, с конца марта обнаружила 185 мошеннических интернет-ресурсов по продаже в России поддельных справок и пропусков, больше половины из них уже заблокировано, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее представитель МВД РФ Юрий Валяев рассказал в интервью РИА Новости о новых видах мошенничества из-за коронавируса, в числе которых продажа через интернет разрешений на передвижение по региону.
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Первые мошеннические схемы по продаже электронных пропусков, по данным компании, появились в конце марта - начале апреля, когда столичные власти ужесточили ограничительные меры в связи с коронавирусом. В конце апреля сообщалось о 126 мошеннических интернет-ресурсах по продаже в России поддельных справок и пропусков.
"По данным на понедельник, 11 мая, департамент инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB обнаружил 185 мошеннических ресурсов, торгующих цифровыми пропусками: 28 сайтов, 59 групп и аккаунтов в соцсетях и 98 Telegram-каналов. Group-IB уже заблокировала 109 ресурсов (27 сайтов, 37 групп и аккаунтов в соцсетях, 45 Telegram-каналов), остальные - в процессе блокировки. Работа по мониторингу продолжается", - сказал собеседник агентства.
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В Group-IB напомнили, что компания совместно с ДИТ Москвы ведет ряд расследований, связанных с нелегальным распространением цифровых пропусков и другими типами мошенничеств: данные по ним оперативно передаются в МВД с целью пресечения противоправной деятельности.
"Департамент информационных технологий города Москвы напоминает, что цифровые пропуска оформляются бесплатно, а все сведения, указанные при оформлении пропуска, проходят обязательную проверку в федеральных органах власти. Если кому-либо предлагают получить пропуск за деньги - это мошенники. О таких случаях необходимо сообщать в правоохранительные органы", - добавили в компании.
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Ранее начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев сообщил в интервью РИА Новости, что ведомстве зафиксировали новые виды мошенничеств, которые появились на фоне развития пандемии коронавируса. Так, по его словам, некоторые аферисты пытаются узнать у граждан реквизиты их банковских карт под предлогом выплаты неких мифических компенсаций за ущерб от эпидемии. Другие предлагают приобрести липовые экспресс-тесты или препараты от коронавируса. Еще один вид мошенничества - продажа через интернет разрешений на передвижение по региону, которые на самом деле оформляются совершенно бесплатно.
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РоссияGroup-IBЭкономика
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