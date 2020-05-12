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В Красноярском крае сняли режим ЧС в лесах
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РИА Новости

В Красноярском крае сняли режим ЧС в лесах

14:42 12.05.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинКрасноярский край
Красноярский край
© РИА Новости / Илья Наймушин
Красноярский край. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 мая – РИА Новости. Власти Красноярского края в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки и благоприятным прогнозом синоптиков сняли режим ЧС, введенный в апреле в лесах региона, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Режим ЧС был введён на территории всего края 24 апреля с учётом прогнозируемых неблагоприятных погодных факторов, сильного ветра и высоких температур. Это позволило мобилизовать необходимые силы и средства, ввести противопожарные ограничения в лесах и в результате пройти майские праздники без существенных лесных возгораний.
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"В связи со стабилизацией лесопожарной обстановки, а также с учётом прогнозируемых осадков в ряде лесных районов региона правительством принято решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах Красноярского края с 12 мая", - говорится в сообщении.
Также принято постановление, расширяющее перечень населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. Такой перечень составляется в соответствии с федеральными правилами противопожарного режима. Вошедшие в него населённые пункты должны иметь паспорта готовности к пожароопасному сезону с соответствующими мероприятиями.
По словам руководителя краевого агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Евгения Мусса, к лесным массивам в регионе примыкают 474 поселения.
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