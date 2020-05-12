Володин объяснил необходимость мер по поддержке граждан из-за COVID-19

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото

Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вместе с принятием мер поддержки граждан и бизнеса в ходе борьбы с распространением Вместе с принятием мер поддержки граждан и бизнеса в ходе борьбы с распространением коронавируса важно создать условия для восстановления экономики страны после снятия ограничений, принятые Госдумой законопроекты позволят быстро реагировать на изменения текущей ситуации, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на поддержку экономики страны в период пандемии коронавируса. В частности, предусматривается отсрочка по уплате штрафа субъектами малого и среднего предпринимательства до 180 дней (сейчас 60 дней), расширяется перечень сфер, на которые будет распространяться принцип "лицензия автоматом", а добросовестные арендаторы государственного и муниципального имущества получат возможность пролонгировать договоры аренды до 1 года на прежних условиях. Ряд изменений коснется туристической деятельности, в частности, туристы смогут вернуть деньги как от туроператора, так и от турагента или перенести тур на другой срок без доплаты.

Как отметил Володин, инициативы будут рассмотрены депутатами в максимально сжатые сроки.

"Сегодня наша задача - законодательно обеспечить реализацию дополнительных мер по поддержке граждан и экономики страны, предложенных Владимиром Владимировичем Путиным накануне. Речь идет о выплатах семьям с детьми, медицинским работникам и сотрудникам социальной сферы, сохранении занятости, особенно на предприятиях пострадавших отраслей и в некоммерческих организациях, списании налогов и страховых взносов за второй квартал для малого и среднего бизнеса, а также помощи самозанятым", - сказал спикер Госдумы журналистам.

Наряду с принятием мер поддержки в ходе борьбы с распространением коронавируса, подчеркнул Володин, важно создать условия для восстановления экономики после снятия ограничений. Спикер палаты подчеркнул, что правительственная инициатива, направленная на устойчивое развитие экономики, охватывает различные сферы.

"Принятие законопроекта обусловлено необходимостью быстро реагировать на изменение текущей ситуации и принимать конструктивные решения. С этим связана и вторая инициатива – об оперативной поддержке российских компаний, которая предполагает, что правительство сможет предоставлять госгарантии на любых условиях, не противоречащих Бюджетному кодексу, без необходимости изменения закона о бюджете. Это значит, что многие отечественные компании, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, смогут продолжить свою деятельность и сохранить рабочие места", - добавил Володин.