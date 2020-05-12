В США за сутки умерли свыше 1,1 тысячи человек с COVID-19

Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Более 18 тысяч случаев заражения Более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали за сутки в США , свыше 1,1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 18 621 случай заражения COVID-19. Этот показатель снижается уже несколько дней подряд, накануне он составлял 19 710.

За последние сутки в Соединенных Штатах скончались 1 156 пациентов с коронавирусом, днем ранее сообщали о 731 жертве.

По информации университета, общее количество случаев заражения коронавирусом в США достигло 1 347 936, более 80 тысяч пациентов скончались. Выздоровели свыше 232 тысяч человек.