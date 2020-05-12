Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:42
https://ria.ru/20200512/1571325499.html
В США за сутки умерли свыше 1,1 тысячи человек с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571141088_0:320:3070:2048_1036x0_80_0_0_4cd86aea01d93a226d8cadc48bafc450.jpg
РИА Новости

В США за сутки умерли свыше 1,1 тысячи человек с COVID-19

14:41 12.05.2020 (обновлено: 14:42 12.05.2020)
906
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкМобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости.  Более 18 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали за сутки в США, свыше 1,1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 18 621 случай заражения COVID-19. Этот показатель снижается уже несколько дней подряд, накануне он составлял 19 710.
За последние сутки в Соединенных Штатах скончались 1 156 пациентов с коронавирусом, днем ранее сообщали о 731 жертве. 
По информации университета, общее количество случаев заражения коронавирусом в США достигло 1 347 936, более 80 тысяч пациентов скончались. Выздоровели свыше 232 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
49333401
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСШАВ мире
Рекомендуем
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 627
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Французские военные в полевом госпитале в Мюлузе
Во Франции 1771 военнослужащий заразился коронавирусом
Автомобиль скорой помощи на месте стрельбы в Орландо, США
Медсестра умерла, спасая без защитного костюма зараженного коронавирусом
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса выросло на 195 человек
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 27 тысячам
Медики доставляют пациента в центр неотложной медицинской помощи Maimonides, Нью-Йорк, США
ВОЗ назвала Северную и Южную Америку центром пандемии коронавируса
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Instagram заблокировал сообщение Болсонару о смертности от коронавируса
Врач в защитном костюме
В Белоруссии за сутки выявили 967 случаев заражения коронавирусом
Амстердам
В Нидерландах число случаев коронавируса приблизилось к 43 тысячам
YouTube-блогер Кори Ла Бэрри
Популярный блогер погиб в свой 25-й день рождения
Работник муниципалитета в защитном костюме кормит уличных кошек на площади Султанахмет в Стамбуле, Турция
Число случаев COVID-19 в Турции выросло за сутки на 1,7 тысячи
Очередь в центре тестирования на коронавирус в Нью-Йорке
В США за сутки выявили 19 710 случаев заражения коронавирусом
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
В Испании число жертв коронавируса за сутки составило 176
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде число случаев коронавируса превысило 70 тысяч
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния