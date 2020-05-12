Во Франции 1771 военнослужащий заразился коронавирусом

ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Более 1,7 тысячи военнослужащих ВС Франции были заражены коронавирусом, заявила министр обороны страны Флоранс Парли, выступая в ходе заседания комиссии по международным делам и обороне Сената (верхней палаты парламента) страны.
По словам министра, в рядах ее ведомства по данным на 11 мая выявлено 1771 случаев заболевания, в том числе случаи инфицирования на борту авианосной группы, куда входит флагман ВМФ Франции "Шарль де Голль".
Парли сообщила, что все моряки военно-морской группы вылечились, за исключением одного моряка, который уже переведен из палаты реанимации, но находится в госпитале".
Ранее на борту авианосца, находившегося в морском походе, было зарегистрировано 1046 случаев заражения коронавирусом.
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