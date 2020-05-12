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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:40
https://ria.ru/20200512/1571325418.html
Во Франции 1771 военнослужащий заразился коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569096660_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_366b9a182069dbe1a017bb6c097fb61f.jpg
РИА Новости

Во Франции 1771 военнослужащий заразился коронавирусом

14:40 12.05.2020
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© AP Photo / Jean-Francois BadiasФранцузские военные в полевом госпитале в Мюлузе
Французские военные в полевом госпитале в Мюлузе
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Французские военные в полевом госпитале в Мюлузе. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Более 1,7 тысячи военнослужащих ВС Франции были заражены коронавирусом, заявила министр обороны страны Флоранс Парли, выступая в ходе заседания комиссии по международным делам и обороне Сената (верхней палаты парламента) страны.
По словам министра, в рядах ее ведомства по данным на 11 мая выявлено 1771 случаев заболевания, в том числе случаи инфицирования на борту авианосной группы, куда входит флагман ВМФ Франции "Шарль де Голль".
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Парли сообщила, что все моряки военно-морской группы вылечились, за исключением одного моряка, который уже переведен из палаты реанимации, но находится в госпитале".
Ранее на борту авианосца, находившегося в морском походе, было зарегистрировано 1046 случаев заражения коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Флоранс ПарлиВооруженные силы ФранцииФранцияВ мире
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