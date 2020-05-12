В Ереване произошла стычка протестующих с полицией у здания ЦБ Армении

ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Стычка между протестующими и сотрудниками полиции произошла во вторник у здания Центрального банка Армении Стычка между протестующими и сотрудниками полиции произошла во вторник у здания Центрального банка Армении в Ереване , передает корреспондент РИА Новости.

Группа граждан протестовала у здания ЦБ против, по их словам, высоких процентных ставок, установленных кредитными организациями, и требовала встречи с представителями Центробанка.

Стычка началась после того, как стражи порядка попытались усадить в машину одного из активных участников акции. Несколько человек доставлены в отделения полиции.