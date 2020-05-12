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2020-05-12T14:42
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В Ереване произошла стычка протестующих с полицией у здания ЦБ Армении
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РИА Новости

В Ереване произошла стычка протестующих с полицией у здания ЦБ Армении

14:40 12.05.2020 (обновлено: 14:42 12.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Ереван
Вид на Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 12 мая - РИА Новости. Стычка между протестующими и сотрудниками полиции произошла во вторник у здания Центрального банка Армении в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Группа граждан протестовала у здания ЦБ против, по их словам, высоких процентных ставок, установленных кредитными организациями, и требовала встречи с представителями Центробанка.
Стычка началась после того, как стражи порядка попытались усадить в машину одного из активных участников акции. Несколько человек доставлены в отделения полиции.
В данный момент протестующие направились к зданию отделения полиции, куда доставлены задержанные.
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