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2020-05-12T14:34
https://ria.ru/20200512/1571325038.html
Эксперт: далеко не все поляки считают Россию военной угрозой
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РИА Новости

Эксперт: далеко не все поляки считают Россию военной угрозой

14:34 12.05.2020
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© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Далеко не все поляки рассматривают Россию в качестве военной угрозы для своей страны, заявил РИА Новости президент Общества сотрудничества "Польша-Россия" Ежи Смолиньский.
Президент Польши Анджей Дуда во вторник подписал новую стратегию национальной безопасности республики, где в качестве самой большой угрозы для страны указывается "агрессивная политика России". В связи с чем в документе говорится о необходимости увеличения оборонных расходов до 2,5% ВВП.
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"Я не вижу со стороны России какой-то военной угрозы. У России есть свои проблемы, и сегодня никакого мирового конфликта без участия России нельзя решить. Мне кажется, что над формулировкой о том, что Россия является самой большой угрозой для Польши, надо сильно задуматься. Нельзя так негативно оценить российскую политику", - сказал Смолиньский.
При этом он отметил, что "далеко не все поляки ожидают нападения со стороны России, и не все поляки являются русофобами".
"Конечно, есть правые силы, которые постоянно повторяют одно и то же, но есть и группа думающих людей, и немаленькая группа людей, которые считают Россию государством и обществом, с которым мы должны поддерживать хорошие соседские отношения", - сказал собеседник агентства.
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"Министр иностранных дел Лавров очень правильно сказал на недавнем выступлении перед членами клуба Горчакова, что России тоже важны нормальные отношения с Польшей, и это правда", - заключил он.
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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РоссияАнджей ДудаНАТОПольшаВ мире
Популярные комментарии
Польша - это не государство, а территория, по которой европейцы идут воевать с Россией и убегают обратно.
12 мая, 17:29
zastan76 Застан
4520011
Конечно, Ежи Смолиньскому видней и возможно, он даже встречал в Польше людей Которые не сильно ненавидят Россию. Нормальные политики узнают о враждебности других государств к себе, почитав их военную доктрину. Полякам этого не нужно. Ненависть к русским им передаётся с молоком матери, приобретается с молодых ногтей и не требует осмысления, просто запоминается с детства.
12 мая, 18:53
afanaci afanaci
1402102
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