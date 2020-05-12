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2020-05-12T14:30
https://ria.ru/20200512/1571324861.html
В ОНФ зафиксировали отказы в выдаче кредитов гражданам
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РИА Новости

В ОНФ зафиксировали отказы в выдаче кредитов гражданам

14:30 12.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта фиксируют отказы в выдаче кредитов гражданам, но призывают не рассматривать это как злой умысел, поскольку такие отказы могут быть связаны с отсутствием у кредиторов средств на фоне сложной экономической ситуации, заявила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
"Вместе с тем, важно понимать, что банки, не выдавая кредиты, просто умрут. Поэтому совершенно точно нельзя расценивать ситуацию как нарушение прав потребителей и злой умысел. Вполне возможно, что кредиторам не хватает оборотных средств, которыми можно было бы распоряжаться без учёта рисков падения дохода заёмщиков", - отметила Лазарева.
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По ее словам, на отказы и задержки выдачи заёмных средств влияет перестройка процессов, в том числе IT-инфраструктуры. Эти процессы, вопреки всеобщему желанию, занимают много времени. Именно поэтому банки ведут себя "крайне осторожно, ожидая стабилизации".
"Кредиторы понимают, что население переживает сейчас сокращение уровня доходов. При сохранении условий уже существующих договоров, этот показатель серьёзно влияет на коэффициент ПДН. И если раньше банки считали достаточным предоставление справки "по форме банка", то сейчас всё чаще просят для подтверждения доходов 2-НДФЛ, которая показывает совсем иные цифры по уровню дохода", - добавила Лазарева.
Таким образом кредиторы пытаются просчитать свои собственные риски с учётом вероятного снижения или потери дохода своих клиентов.
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