В ОНФ зафиксировали отказы в выдаче кредитов гражданам

"Вместе с тем, важно понимать, что банки, не выдавая кредиты, просто умрут. Поэтому совершенно точно нельзя расценивать ситуацию как нарушение прав потребителей и злой умысел. Вполне возможно, что кредиторам не хватает оборотных средств, которыми можно было бы распоряжаться без учёта рисков падения дохода заёмщиков", - отметила Лазарева.

По ее словам, на отказы и задержки выдачи заёмных средств влияет перестройка процессов, в том числе IT-инфраструктуры. Эти процессы, вопреки всеобщему желанию, занимают много времени. Именно поэтому банки ведут себя "крайне осторожно, ожидая стабилизации".

"Кредиторы понимают, что население переживает сейчас сокращение уровня доходов. При сохранении условий уже существующих договоров, этот показатель серьёзно влияет на коэффициент ПДН. И если раньше банки считали достаточным предоставление справки "по форме банка", то сейчас всё чаще просят для подтверждения доходов 2-НДФЛ, которая показывает совсем иные цифры по уровню дохода", - добавила Лазарева.