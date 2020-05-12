Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-12T14:30
https://ria.ru/20200512/1571324835.html
Оренбургский фермер во второй раз выиграл грант для аграриев
https://cdn23.img.ria.ru/images/156395/77/1563957756_0:0:2990:1682_1036x0_80_0_0_2f61d1d98964a5eb88bbd6af5e680c38.jpg
РИА Новости

Оренбургский фермер во второй раз выиграл грант для аграриев

14:30 12.05.2020
44
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУборка урожая
Уборка урожая
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Почти 16 миллионов рублей на развитие семейной животноводческой фермы получит глава фермерского хозяйства из Сорочинского городского округа Андрей Митин, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Средства поддержки выделены фермеру уже во второй раз. Первые почти 10 миллионов рублей он получил в 2017 году на строительство фермы. Средства освоены в полном объеме и по целевому назначению", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, несмотря на сложные экономические условия, связанные с пандемией коронавируса, фермер планирует строительство дополнительного помещения для животных и приобретение ста молочных коров черно-пестрой породы.
На сегодняшний день у фермера в обработке находится более девяти тысяч гектаров земли. Поголовье животных за три года выросло с 120 до 375 голов. В хозяйстве имеются три животноводческих помещения,три зерносклада, помещение мастерских, большой гараж автотехники: трактора, комбайны, автокраны, самосвалы, бензовозы, молоковозы.
Полученное молоко фермер сдает на ООО "Бузулукское молоко". 
Весенние полевые работы на полях ЗАО Вергуза в Ивановском районе Ивановской области
28 апреля, 18:08Ивановская область
Фермеры в Ивановской области получили гранты на развитие
По данным пресс-службы, с 2012 по 2019 годы с участием средств грантов на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в Оренбуржье закуплены более 17 тысяч голов крупного рогатого скота, более трех тысяч овец, 255 лошадей. Приобретены также 318 тракторов, 34 комбайна, 49 грузовых и грузопассажирских автомобилей, сельхозтехника для обработки земель, сенозаготовительная техника, оборудование для ферм, для обработки и фасовки овощей, рыборазведения, комбикормовые установки, другая сельхозтехника. Реконструированы, построены и приобретены 116 зданий ферм, складских или производственных помещений, а также семена возделываемых культур, удобрения, земельные участки.
420000
Обсудить 0
Оренбургская областьОренбургская областьЭкономика
Рекомендуем
Работа Горьковского автомобильного завода
В России продажи новых грузовиков в апреле снизились на треть
Спецоперация по делу о предотвращении теракта в Кимрах
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2020 году
Медицинский работник в Филатовской больнице
Исследование: каждый десятый россиянин думает застраховаться из-за COVID
Палата интенсивной терапии в госпитале
На Тамбовщине перепрофилировали под больных коронавирусом еще 160 коек
Президент России Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
Путин поздравил "Роснефть" с запуском танкера Aframax
Вид с Москворецкого моста на Москву-реку и высотку на Котельнической набережной
Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за ветра
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя поручил сформировать план новых мер поддержки экономики
Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
На "Звезде" спустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе
Всенародный исторический депозитарий Лица Победы в Музее Победы на Поклонной горе
Сотрудники "Россия сегодня" передали Музею Победы истории родных о войне
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
Торговый оборот клиентов ПСБ по эквайрингу увеличился на 50%
Горожане на одной из улиц в Щелково Московской области
Экологи призвали использовать многоразовые перчатки при пандемии
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
НТИ предоставит проектам по борьбе с COVID-19 гранты до 50 млн рублей
Баннеры МСП банка
МСП Банк поддержит столичную программу помощи МСП в условиях пандемии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Бурятии проводят проверку после нападения мужчины на бригаду скорой
Полигон твердых бытовых отходов Царево в Пушкинском районе Московской области. Архивное фото
Рекультивация полигона "Царево" ведется в круглосуточном режиме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния