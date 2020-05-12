Оренбургский фермер во второй раз выиграл грант для аграриев

"Средства поддержки выделены фермеру уже во второй раз. Первые почти 10 миллионов рублей он получил в 2017 году на строительство фермы. Средства освоены в полном объеме и по целевому назначению", - сказал представитель пресс-службы.

На сегодняшний день у фермера в обработке находится более девяти тысяч гектаров земли. Поголовье животных за три года выросло с 120 до 375 голов. В хозяйстве имеются три животноводческих помещения,три зерносклада, помещение мастерских, большой гараж автотехники: трактора, комбайны, автокраны, самосвалы, бензовозы, молоковозы.

По данным пресс-службы, с 2012 по 2019 годы с участием средств грантов на поддержку начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в Оренбуржье закуплены более 17 тысяч голов крупного рогатого скота, более трех тысяч овец, 255 лошадей. Приобретены также 318 тракторов, 34 комбайна, 49 грузовых и грузопассажирских автомобилей, сельхозтехника для обработки земель, сенозаготовительная техника, оборудование для ферм, для обработки и фасовки овощей, рыборазведения, комбикормовые установки, другая сельхозтехника. Реконструированы, построены и приобретены 116 зданий ферм, складских или производственных помещений, а также семена возделываемых культур, удобрения, земельные участки.