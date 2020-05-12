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2020-05-12T14:30
https://ria.ru/20200512/1571324798.html
Число пациентов с COVID-19 в Ивановской области превысило 900
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РИА Новости

Число пациентов с COVID-19 в Ивановской области превысило 900

14:30 12.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 12 мая - РИА Новости. Число пациентов с подтвержденным COVID-19 в Ивановской области за сутки выросло на 68 и в общем превысило 900, скончались 12 пациентов, сообщает областное правительство.
"По состоянию на 12 мая 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 911 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлено 68 диагнозов)", - говорится в сообщении.
К настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 186 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус.
"Двенадцать пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция скончались. Информация об одном из них появилась за последние сутки. Во всех случаях были тяжелые сопутствующие патологии", - информируют областные власти.
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С 4 марта в области проводится обязательное тестирование на коронавирус всех больных с пневмонией. С 16 апреля на коронавирус тестируют пациентов с симптомами ОРВИ.
"Всего в группе пациентов с ОРВИ и пневмониями выявлен 351 положительный тест на коронавирус (31 за последние сутки). Общее количество COVID-положительных пневмоний на сегодняшний день составляет 151 случай", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗИвановская областьОбщество
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