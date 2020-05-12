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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-12T15:03
https://ria.ru/20200512/1571324751.html
Глава BP допустил снижение мирового спроса на нефть и после пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568176444_0:17:2464:1403_1036x0_80_0_0_d0ccfdd99150d6a0117bdc18ee3c9333.jpg
РИА Новости

Глава BP допустил снижение мирового спроса на нефть и после пандемии

15:02 12.05.2020 (обновлено: 15:03 12.05.2020)
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти
Добыча нефти
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава британской нефтегазовой компании BP Бернард Луни допустил снижение мирового спроса на нефть и после пандемии коронавируса, сообщила газета Financial Times.
"Вероятность того, что нефть станет менее востребованной, возрастает", - сообщил Луни в интервью изданию, отметив, что использование технологий, позволяющих работать дистанционно, сокращая потребность в поездках, может сохраняться на протяжении еще долгого времени после пандемии.
Он обратил внимание, что распространение пандемии лишь "усугубляет проблемы с нефтью в предстоящие годы", поскольку запреты на поездки и ограничения сократили потребление на треть от докризисного уровня примерно в 100 миллионов баррелей в сутки.
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Кроме того, Луни сказал, что пандемия укрепила его личное убеждение в необходимости изменения стратегии компании. Ожидается, что BP будет вкладывать больше средств в низкоуглеродную энергетику и меньше в углеводороды в рамках нового обязательства стать компанией с нулевым уровнем выбросов в атмосферу к 2050 году.
Нефтяная отрасль оценивает, какова вероятность того, что спад спроса станет постоянным. Мировой спрос на нефть оказался под значительным ударом из-за распространения Covid-19. В мире из-за пандемии введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни. В разных странах установлены ограничения на авиа- и наземное транспортное сообщение, торговлю, запрещена работа ресторанов и отелей. Ряд стран закрыли границы.
BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
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