ФСБ опубликовала видео задержания потенциального террориста в Кимрах

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Центр общественных связей Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания жителя города Кимры Тверской области , готовившего поджоги зданий органов власти, вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждения.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о задержании гражданина РФ, причастного к подготовке терактов, у которого изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении.

На видеоролике продолжительностью 36 секунд показано, как оперативники ФСБ задерживают потенциального террориста у него в квартире, а затем изымают холодное оружие, в том числе похожий на мачете нож с маркировкой "Made in Brazil", а также пистолет Макарова и патроны к нему.