ФСБ опубликовала видео задержания потенциального террориста в Кимрах

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания жителя города Кимры Тверской области, готовившего поджоги зданий органов власти, вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и госучреждения.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили о задержании гражданина РФ, причастного к подготовке терактов, у которого изъяли переделанный в боевой аналог травматический пистолет "ПМ" с самодельными боеприпасами, три коктейля Молотова, холодное оружие и дневники с данными о планируемом преступлении.
На видеоролике продолжительностью 36 секунд показано, как оперативники ФСБ задерживают потенциального террориста у него в квартире, а затем изымают холодное оружие, в том числе похожий на мачете нож с маркировкой "Made in Brazil", а также пистолет Макарова и патроны к нему.
Уголовное дело расследуется по факту приготовления к теракту, молодой человек помещен под стражу. Какими именно мотивами он руководствовался, не уточняется.
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