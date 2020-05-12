Вернувшихся с Бали жителей Челябинской области поместили на карантин

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Почти 20 жителей Челябинской области, вернувшихся из Денпасара (Бали), поместили на карантин в местном профилактории, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства региона.
Как сообщал оперштаб Свердловской области во вторник, самолет авиакомпании "Россия", летевший из Денпасара с посадкой в Новосибирске, приземлился в Екатеринбурге накануне вечером с 95 пассажирами на борту. В штабе уточнили, что жители Пермского края, Тюменской и Челябинской областей отправились спецтранспортом в свои регионы при содействии местных штабов.
"Из Денпасара прилетело 18 человек (жителей Челябинской области). Их разместили в обсерваторе на базе профилактория "Изумруд", - сказали в пресс-службе.
В обсерваторе они будут находиться 14 дней, уточнили в пресс-службе.
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