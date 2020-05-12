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2020-05-12T14:26
https://ria.ru/20200512/1571324573.html
Вернувшихся с Бали жителей Челябинской области поместили на карантин
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РИА Новости

Вернувшихся с Бали жителей Челябинской области поместили на карантин

14:26 12.05.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовВодитель скорой медицинской помощи
Водитель скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Водитель скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Почти 20 жителей Челябинской области, вернувшихся из Денпасара (Бали), поместили на карантин в местном профилактории, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе правительства региона.
Как сообщал оперштаб Свердловской области во вторник, самолет авиакомпании "Россия", летевший из Денпасара с посадкой в Новосибирске, приземлился в Екатеринбурге накануне вечером с 95 пассажирами на борту. В штабе уточнили, что жители Пермского края, Тюменской и Челябинской областей отправились спецтранспортом в свои регионы при содействии местных штабов.
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"Из Денпасара прилетело 18 человек (жителей Челябинской области). Их разместили в обсерваторе на базе профилактория "Изумруд", - сказали в пресс-службе.
В обсерваторе они будут находиться 14 дней, уточнили в пресс-службе.
Как сообщалось, ранее жители Челябинской области уже вернулись из Турции, Таиланда, ОАЭ.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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