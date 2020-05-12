Суд оштрафовал Валерия Меладзе за отказ оплачивать парковку

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мировой судебный участок в Москве оштрафовал певца и продюсера Мировой судебный участок в Москве оштрафовал певца и продюсера Валерия Меладзе на 10 тысяч рублей за отказ оплачивать штраф за парковку, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд во вторник оштрафовал Меладзе на 10 тысяч рублей за неуплату в срок административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, наложенного в конце августа прошлого года за размещение транспортного средства на платной парковке без осуществления оплаты", - сказал собеседник агентства.

Как ранее выяснило РИА Новости, изучив базы столичных районных участков, певца неоднократно штрафовали за совершенные за рулем правонарушения, однако тот не спешил их оплачивать.

Меладзе в середине июня 2019 года трижды был привлечен к административной ответственности за несоблюдение в Москве требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств. По каждому протоколу певца оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Тем не менее, ни один из этих штрафов так и не был уплачен продюсером – по этой причине на Меладзе составили ещё три протокола за неуплату административных штрафов в установленный законом срок. В октябре прошлого года артиста три раза за это оштрафовали - всего на 18 тысяч рублей.