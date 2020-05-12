МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Роснефть" оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году с 950 миллиардов рублей до 750 миллиардов, заявил глава нефтяной компании Игорь Сечин.

"С учетом, скажем так, драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 миллиардов примерно", - сказал Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава "Роснефти" уточнил, что ранее инвестпрограмма планировалась на уровне 950 миллиардов рублей. Таким образом, компания планирует сократить инвестпрограмму на 200 миллиардов рублей, отметил он.

"Примерно 200 миллиардов. В связи с сокращением добычи, Владимир Владимирович, нам придется принимать такие оптимизационные решения для того, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность для компании", - добавил глава компании.