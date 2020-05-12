Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-12T15:22
https://ria.ru/20200512/1571324266.html
"Роснефть" оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_0:40:2953:1701_1036x0_80_0_0_8845597e2b868831af67f4e796f8ccda.jpg
РИА Новости

"Роснефть" оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году

14:22 12.05.2020 (обновлено: 15:22 12.05.2020)
10142
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
 Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Роснефть" оптимизирует инвестпрограмму в 2020 году с 950 миллиардов рублей до 750 миллиардов, заявил глава нефтяной компании Игорь Сечин.
"С учетом, скажем так, драматического состояния в целом глобального нефтяного рынка и в связи с принятыми решениями о сокращении добычи нам придется, конечно, часть капитальных затрат оптимизировать. Мы постараемся сохранить нашу инвестпрограмму на уровне 750 миллиардов примерно", - сказал Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
Вчера, 14:21Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Путин пообещал обсудить приведение транспортных тарифов к ценам на рынке
Глава "Роснефти" уточнил, что ранее инвестпрограмма планировалась на уровне 950 миллиардов рублей. Таким образом, компания планирует сократить инвестпрограмму на 200 миллиардов рублей, отметил он.
"Примерно 200 миллиардов. В связи с сокращением добычи, Владимир Владимирович, нам придется принимать такие оптимизационные решения для того, чтобы сохранить финансово-экономическую стабильность для компании", - добавил глава компании.
В середине февраля в презентации компании к финансовой отчетности по МСФО за 2019 год сообщалось, что объём капитальных затрат "Роснефти" в 2020 году ожидается на уровне около 1 триллиона рублей. По итогам 2019 года показатель составил 854 миллиарда рублей, снизившись на 8,8%. Такую динамику компания связывала преимущественно с оптимизацией программы эксплуатационного бурения, а также с ограничениями на запуск новых проектов с учетом сделки ОПЕК+.
871165269
Обсудить 24
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияРоснефтьВладимир ПутинИгорь СечинЭкономика
Популярные комментарии
Агентство «Интерфакс» сообщило, что «Роснефть» не стала снижать выплаты совету директоров из-за кризиса. Топ-менеджеры получат от 500 до 600 тысяч долларов.
12 мая, 16:29
dega3333
12512431216
Самое главное, что бы себя "бедного" не забыл
12 мая, 15:38
Сергей Сафонов
1501901614
Рекомендуем
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Власти Москвы назвали закупочные цены масок для продажи в метро
Президент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
Путин обсудил с нефтяниками создание фонда для компаний из сферы бурения
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД во время проверки наличия пропуска у водителя на блокпосту в Москве
Москвичи смогут оформить спецпропуск через СМС
Президент России Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
Путин поздравил "Роснефть" с запуском танкера Aframax
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
В ГД назвали антироссийскую резолюцию в конгрессе США попыткой шантажа
Лидия Прозорова
Депутат назвал слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих хамством
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Вид на Ереван
В Ереване произошла стычка протестующих с полицией у здания ЦБ Армении
Предотвращение теракта в Кимрах. Кадры ФСБ
ФСБ опубликовала видео задержания потенциального террориста в Кимрах
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
"Живет в долг": журналисты подсчитали личные финансы Илона Маска
Продажа медицинских масок в автомате, установленном на станции Московского метрополитена
Московские власти назвали цены на маски для продажи в метро
Медицинский работник в больнице
В Красноярске коронавирус за сутки выявили у 168 сотрудников АО "Полюс"
Отель в Анталье
Посол Украины пригрозил оставить Турцию без туристов из-за песни "Катюша"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал предложение об отмене голосования по Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния