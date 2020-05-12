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Путин поздравил "Роснефть" с запуском танкера Aframax
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РИА Новости

Путин поздравил "Роснефть" с запуском танкера Aframax

14:22 12.05.2020 (обновлено: 16:36 12.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи
Президент России Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил "Роснефть" с запуском первого танкера Aframax на газомоторном топливе на "Звезде", по его словам, это реальная победа.
Стенограмма общения опубликована на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
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На встрече с президентом глава "Роснефти" Игорь Сечин рассказал, что один из новых перспективных проектов компании, который, как ожидается, сможет выдать на рынок после стабилизации новые объемы, - это проект "Восток Ойл". Как отметил глава компании, сейчас начато поисково-разведочное бурение.
"Опустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе на "Звезде"... Тоже никто не верил", - также отметил Сечин.
Путин в ответ поздравил компанию с этим событием, добавив, что "это реальная победа".
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РоснефтьВладимир ПутинИгорь СечинЭкономика
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