Путин поздравил "Роснефть" с запуском танкера Aframax

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил "Роснефть" с запуском первого танкера Aframax на газомоторном топливе на "Звезде", по его словам, это реальная победа.
Стенограмма общения опубликована на сайте Кремля.
На встрече с президентом глава "Роснефти" Игорь Сечин рассказал, что один из новых перспективных проектов компании, который, как ожидается, сможет выдать на рынок после стабилизации новые объемы, - это проект "Восток Ойл". Как отметил глава компании, сейчас начато поисково-разведочное бурение.
"Опустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе на "Звезде"... Тоже никто не верил", - также отметил Сечин.
Путин в ответ поздравил компанию с этим событием, добавив, что "это реальная победа".