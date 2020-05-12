Путин пообещал обсудить приведение транспортных тарифов к ценам на рынке

"Если в 2008 году, скажем, стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас 1200 – это сопоставимые величины. Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня – больше двух тысяч: 2100 рублей", - отметил Сечин.