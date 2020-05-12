Путин пообещал обсудить приведение транспортных тарифов к ценам на рынке

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал главе компании "Роснефть" Игорю Сечину обсудить вопросы приведения тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке.
Сечин на встрече с Путиным назвал ключевым вопросом приведение в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке.
"Если в 2008 году, скажем, стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас 1200 – это сопоставимые величины. Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня – больше двух тысяч: 2100 рублей", - отметил Сечин.
"Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это", - сказал Путин. Сечин добавил, что компания не просит каких-то особых льгот, но приведение в соответствие в связи с падением цены было бы для "Роснефти" значительным.
В настоящее время, по его словам, 32 процента составляют расходы на транспорт от стоимости нефти. "От конечной стоимости?" - уточнил Путин.
"Да. Это, конечно, чувствительно для нас", - ответил Сечин.