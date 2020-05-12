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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-12T14:21
https://ria.ru/20200512/1571324088.html
Путин пообещал обсудить приведение транспортных тарифов к ценам на рынке
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323333_0:179:3003:1868_1036x0_80_0_0_7d407641ac037c055374e092c183faf1.jpg
РИА Новости

Путин пообещал обсудить приведение транспортных тарифов к ценам на рынке

14:21 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал главе компании "Роснефть" Игорю Сечину обсудить вопросы приведения тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке.
Сечин на встрече с Путиным назвал ключевым вопросом приведение в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке.
Президент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
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"Если в 2008 году, скажем, стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 рублей, сейчас 1200 – это сопоставимые величины. Но раньше тариф был 822 рубля за тонну прокачки, а сегодня – больше двух тысяч: 2100 рублей", - отметил Сечин.
"Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это", - сказал Путин. Сечин добавил, что компания не просит каких-то особых льгот, но приведение в соответствие в связи с падением цены было бы для "Роснефти" значительным.
В настоящее время, по его словам, 32 процента составляют расходы на транспорт от стоимости нефти. "От конечной стоимости?" - уточнил Путин.
"Да. Это, конечно, чувствительно для нас", - ответил Сечин.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияЦены на нефтьРоснефтьВладимир ПутинИгорь СечинЭкономика
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