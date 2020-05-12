ЕК увеличит финансирование разработок по диагностике и лечению COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Европейская комиссия приняла решение на 27 миллионов евро увеличить свою долю финансирования инновационных научных разработок в области новых методов лечения и диагностики коронавируса, которые осуществляются в рамках деятельности государственно-частного европейского партнерства - Инновационной инициативы лекарственных средств (IMI), говорится в распространенном во вторник заявлении ЕК.
"Чтобы профинансировать большее количество высококачественных инициатив, Комиссия увеличила свои обязательства (по финансированию Инновационной инициативы лекарственных средств (IMI) – ред.) до 72 миллионов евро (по сравнению с первоначально запланированными 45 миллионами евро) в рамках европейской программы исследований и инноваций Horizon 2020. При этом еще 45 миллионов будут предоставлены фармацевтической промышленностью, партнерами IMI и другими организациями. В результате, общий объем инвестиций в рамках Инициативы составит 117 миллионов евро", - говорится в документе.
В Еврокомиссии также пояснили, что во вторник в рамках ускоренного конкурса, запущенного IMI в марте этого года, были отобраны восемь крупных исследовательских проектов, направленных на разработку методов лечения и диагностики коронавируса, которые получат финансирование IMI.
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