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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:20
https://ria.ru/20200512/1571324061.html
ЕК увеличит финансирование разработок по диагностике и лечению COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_4adf00796473d04170f0d404aa5e303d.jpg
РИА Новости

ЕК увеличит финансирование разработок по диагностике и лечению COVID-19

14:20 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Европейская комиссия приняла решение на 27 миллионов евро увеличить свою долю финансирования инновационных научных разработок в области новых методов лечения и диагностики коронавируса, которые осуществляются в рамках деятельности государственно-частного европейского партнерства - Инновационной инициативы лекарственных средств (IMI), говорится в распространенном во вторник заявлении ЕК.
"Чтобы профинансировать большее количество высококачественных инициатив, Комиссия увеличила свои обязательства (по финансированию Инновационной инициативы лекарственных средств (IMI) – ред.) до 72 миллионов евро (по сравнению с первоначально запланированными 45 миллионами евро) в рамках европейской программы исследований и инноваций Horizon 2020. При этом еще 45 миллионов будут предоставлены фармацевтической промышленностью, партнерами IMI и другими организациями. В результате, общий объем инвестиций в рамках Инициативы составит 117 миллионов евро", - говорится в документе.
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В Еврокомиссии также пояснили, что во вторник в рамках ускоренного конкурса, запущенного IMI в марте этого года, были отобраны восемь крупных исследовательских проектов, направленных на разработку методов лечения и диагностики коронавируса, которые получат финансирование IMI.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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