ЕК увеличит финансирование разработок по диагностике и лечению COVID-19

"Чтобы профинансировать большее количество высококачественных инициатив, Комиссия увеличила свои обязательства (по финансированию Инновационной инициативы лекарственных средств (IMI) – ред.) до 72 миллионов евро (по сравнению с первоначально запланированными 45 миллионами евро) в рамках европейской программы исследований и инноваций Horizon 2020. При этом еще 45 миллионов будут предоставлены фармацевтической промышленностью, партнерами IMI и другими организациями. В результате, общий объем инвестиций в рамках Инициативы составит 117 миллионов евро", - говорится в документе.