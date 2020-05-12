Белоруссия предложила странам СНГ объединиться для создания вакцин

"Полагаю, что эти тезисы в полной мере актуальны и в отношении сотрудничества всех государств - участников СНГ. В этой связи мы ждем от Исполнительного комитета СНГ… практических инициатив по налаживанию взаимодействия сторон. На мой взгляд, первоочередные шаги - это объединение усилий по созданию противовирусных препаратов и вакцин и налаживанию их массового производства, обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок как в рамках Содружества, так и в целях транзита", - сказал Макей.