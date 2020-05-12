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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:16
https://ria.ru/20200512/1571323835.html
Белоруссия предложила странам СНГ объединиться для создания вакцин
https://cdn24.img.ria.ru/images/155496/37/1554963795_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_5efd5a94b8716359309537b98248da0a.jpg
РИА Новости

Белоруссия предложила странам СНГ объединиться для создания вакцин

14:16 12.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей . Архивное фото
МИНСК, 12 мая - РИА Новости. Странам СНГ необходимо в условиях пандемии коронавируса COVID-19 объединить усилия для создания противовирусных препаратов и вакцин, а также наладить их массовое производство, заявил во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
Он участвует во встрече министров иностранных дел государств Содружества, которая проходит по видеосвязи из-за эпидобстановки. Макей, в частности, обратил внимание, что в апреле в рамках другого интеграционного объединения - Евразийского экономического союза - состоялась видеоконференция лидеров ЕАЭС. По итогам переговоров было заявлено, что борьба с COVID-19 не должна приводить к разрыву наработанных кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению инвестиционной деятельности. Макей также отметил, что реакцией ЕАЭС на пандемию стала разработка ряда оперативных мер для защиты здоровья людей.
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"Полагаю, что эти тезисы в полной мере актуальны и в отношении сотрудничества всех государств - участников СНГ. В этой связи мы ждем от Исполнительного комитета СНГ… практических инициатив по налаживанию взаимодействия сторон. На мой взгляд, первоочередные шаги - это объединение усилий по созданию противовирусных препаратов и вакцин и налаживанию их массового производства, обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок как в рамках Содружества, так и в целях транзита", - сказал Макей.
По его мнению, целесообразно продумать меры по усилению самодостаточности региона СНГ, особенно в отношении продукции АПК, товаров первой необходимости и медицинских изделий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались. На понедельник число выявленных случаев инфицирования COVID-19 в Белоруссии выросло до 23906, в том числе умерли 135 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Евразийский экономический союзВладимир МакейСНГМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
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