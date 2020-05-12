Руденя поручил сформировать план новых мер поддержки экономики

ТВЕРЬ, 12 мая - РИА Новости. План новых мер по поддержке экономики Верхневолжья и граждан с учетом мер, озвученных президентом России, будет разработан в Тверской области - соответствующее поручение дал губернатор области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительства.
"На первом плане - соблюдение всех необходимых условий для сохранения здоровья и нераспространения коронавирусной инфекции. Перед нами стоит задача – укрепление экономики региона с соблюдением необходимых режимов для устойчивой борьбы с распространением коронавируса. Мы приступили к работе по формированию плана поэтапного снятия ограничений", - сказал глава региона на совещании с членами правительства, которое прошло во вторник в режиме видеоконференцсвязи.
Губернатор дал два дня на разработку плана, в котором должны быть отражены объемы и сроки реализации всех мероприятий.
"Работа должна быть синхронизирована с федеральным планом. Должны быть отражены разделы, касающиеся промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, финансовой сферы, показателей экономического развития, социальной сферы. Это касается поэтапного введения тех 8 процентов предприятий, которые сегодня находятся пока ещё в режиме ожидания открытия", - отметил Руденя.
По его словам, главная задача на сегодня - сдержать распространение инфекции. Важный фактор в этой работе - соблюдение населением всех санитарных требований.
Особое внимание на совещании было уделено реализации в регионе новых мер поддержки экономики и граждан, озвученных президентом.
Губернатор поручил сформировать план мероприятий по организации выплат социальным работникам, семьям с детьми.