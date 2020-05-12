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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-12T14:16
https://ria.ru/20200512/1571323805.html
Руденя поручил сформировать план новых мер поддержки экономики
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РИА Новости

Руденя поручил сформировать план новых мер поддержки экономики

14:16 12.05.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 12 мая  - РИА Новости. План новых мер по поддержке экономики Верхневолжья и граждан с учетом мер, озвученных президентом России, будет разработан в Тверской области - соответствующее поручение дал губернатор области Игорь Руденя, сообщает пресс-служба областного правительства.
"На первом плане -  соблюдение всех необходимых условий для сохранения здоровья и нераспространения коронавирусной инфекции. Перед нами стоит задача – укрепление экономики региона с соблюдением необходимых режимов для устойчивой борьбы с распространением коронавируса. Мы приступили к работе по формированию плана поэтапного снятия ограничений", - сказал глава региона  на совещании с членами  правительства, которое прошло во вторник в режиме видеоконференцсвязи.
Губернатор дал два дня на разработку плана, в котором должны быть отражены объемы и сроки реализации всех мероприятий.
"Работа должна быть синхронизирована с федеральным планом. Должны быть отражены разделы, касающиеся промышленности, сельского хозяйства, информационных технологий, финансовой сферы, показателей экономического развития, социальной сферы. Это касается поэтапного введения тех 8 процентов предприятий, которые сегодня находятся пока ещё в режиме ожидания открытия", - отметил Руденя. 
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
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По его словам, главная задача на сегодня - сдержать распространение инфекции. Важный фактор в этой работе -  соблюдение населением всех санитарных требований. 
Особое внимание на совещании было уделено реализации в регионе новых мер поддержки экономики и граждан, озвученных президентом. 
Губернатор поручил сформировать план мероприятий по организации выплат социальным работникам, семьям с детьми.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономика
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