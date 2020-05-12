Руденя поручил сформировать план новых мер поддержки экономики

"На первом плане - соблюдение всех необходимых условий для сохранения здоровья и нераспространения коронавирусной инфекции. Перед нами стоит задача – укрепление экономики региона с соблюдением необходимых режимов для устойчивой борьбы с распространением коронавируса. Мы приступили к работе по формированию плана поэтапного снятия ограничений", - сказал глава региона на совещании с членами правительства, которое прошло во вторник в режиме видеоконференцсвязи.