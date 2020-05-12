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2020-05-12T14:15
https://ria.ru/20200512/1571323686.html
Путин обсудит с Сечиным государственную поддержку "Роснефти"
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РИА Новости

Путин обсудит с Сечиным государственную поддержку "Роснефти"

14:15 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителем "Роснефти" Игорем Сечиным во вторник сообщил, что обсудит с ним вопросы поддержки компании со стороны государства.
Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
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Путин напомнил, что не так давно провёл онлайн-совещание практически со всеми представителями крупнейших российских нефтегазовых компаний. Тогда участники обсудили ситуацию, которая складывается в отрасли сейчас - в непростое для всей энергетики время, отметил он.
"Компания "Роснефть" – это ведущая наша компания, ведущее общество, крупнейший налогоплательщик, один из крупнейших, во всяком случае, а может быть, даже самый большой. Поэтому хотел бы с вами встретиться, как мы и договаривались, отдельно, поговорить о том, как вы как руководитель нашей крупнейшей компании видите ситуацию в отрасли в целом, как себя чувствует "Роснефть", какие проблемы вы считаете наиболее важными", - сказал Путин.
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"Но для нас, для российских энергетиков, для российских нефтяников, что вы считаете наиболее актуальным и в чем, по вашему мнению, должна состоять поддержка со стороны государства?" - обратился Путин к Сечину.
Президент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
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РоснефтьВладимир ПутинИгорь СечинЭкономика
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