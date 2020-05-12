Путин обсудит с Сечиным государственную поддержку "Роснефти"

"Компания "Роснефть" – это ведущая наша компания, ведущее общество, крупнейший налогоплательщик, один из крупнейших, во всяком случае, а может быть, даже самый большой. Поэтому хотел бы с вами встретиться, как мы и договаривались, отдельно, поговорить о том, как вы как руководитель нашей крупнейшей компании видите ситуацию в отрасли в целом, как себя чувствует "Роснефть", какие проблемы вы считаете наиболее важными", - сказал Путин.