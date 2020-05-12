Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:15
https://ria.ru/20200512/1571323645.html
В Сыктывкарской больнице с очагом COVID-19 назвали сроки снятия карантина
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571172522_0:216:3136:1980_1036x0_80_0_0_928435b4c30689f13b56020087d272cf.jpg
РИА Новости

В Сыктывкарской больнице с очагом COVID-19 назвали сроки снятия карантина

14:15 12.05.2020
163
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
Медицинский работник в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Эжвинская городская больница Сыктывкара в Коми, ранее закрытая на карантин из-за вспышки коронавируса, надеется в мае возобновить работу в качестве стационара скорой помощи, сообщает во вторник медучреждение.
Карантин по коронавирусу был введен в Эжвинской больнице в марте, когда она стала первым очагом распространения коронавируса в республике. Как информировали власти Коми, в стационаре находились 76 пациентов с COVID-19. Позднее в третьей декаде апреля врио главы региона Владимир Уйба сообщал, что в больнице проводится дезинфекция после вспышки коронавируса. По его словам, после открытия эта больница не будет принимать пациентов с COVID и будет работать как стационар скорой помощи.
Коронавирус COVID-19
Вчера, 14:03Распространение нового коронавируса
ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях
"На сегодня Эжвинская горбольница пока остается закрытой. Мы ждем окончания проверки и разрешения на работу от вышестоящих контролирующих органов. Какого числа нам разрешат приступить к работе и приему экстренных пациентов, заранее сказать не можем. Возможно, это будет 16-18 мая, возможно, и позже", - говорится в сообщении на официальной странице медучреждения "ВКонтакте".
Уточняется, что сначала Эжвинская горбольница возобновит прием только экстренных больных. "Позднее будет объявлено о сроках начала поступления пациентов на плановые операции", - информирует стационар.
Коми за последний месяц вышла из пятерки российских регионов, лидирующих по выявлению новых случаев коронавируса, и по данным на понедельник занимает 44-е место по этому показателю. На понедельник в республике подтверждено 844 случая COVID-19. По данным федерального оперштаба на вторник, за сутки в Коми подтверждено 3 новых случая.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир УйбаРеспублика КомиСыктывкарОбщество
Рекомендуем
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
В Южной Корее зафиксировали 26 случаев COVID-19
Здание Капитолия в Вашингтоне
СМИ: в США демократы смогут провести свой съезд в виртуальном формате
Врач госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В Коми 35 пациентов выздоровели от коронавируса
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
Коронавирус
Эксперт объяснила выход России на второе место по числу случаев COVID-19
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Голикова рассказала о результатах тестов врачей на иммунитет к COVID-19
Коронавирус COVID-19
ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях
Вид на Улан-Уде
В Бурятии смягчили ограничения по COVID-19
Автомобиль скорой помощи на месте стрельбы в Орландо, США
Медсестра умерла, спасая без защитного костюма зараженного коронавирусом
Медик у машины скорой помощи
В Приморье рассказали о количестве больных COVID-19 без симптомов
Французские военные в полевом госпитале в Мюлузе
Во Франции 1771 военнослужащий заразился коронавирусом
Салон красоты
Роспотребнадзор готов смягчить требования к салонам красоты
Возвращение Пекина к обычной жизни
В Китае выявили 15 новых случаев COVID-19
Город Краснодар
В Краснодарском крае возобновили работу промпредприятия
Медицинские работники
В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния