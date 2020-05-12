В Сыктывкарской больнице с очагом COVID-19 назвали сроки снятия карантина

Уточняется, что сначала Эжвинская горбольница возобновит прием только экстренных больных. "Позднее будет объявлено о сроках начала поступления пациентов на плановые операции", - информирует стационар.

Коми за последний месяц вышла из пятерки российских регионов, лидирующих по выявлению новых случаев коронавируса, и по данным на понедельник занимает 44-е место по этому показателю. На понедельник в республике подтверждено 844 случая COVID-19. По данным федерального оперштаба на вторник, за сутки в Коми подтверждено 3 новых случая.