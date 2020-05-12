В Сыктывкарской больнице с очагом COVID-19 назвали сроки снятия карантина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Эжвинская городская больница Сыктывкара в Коми, ранее закрытая на карантин из-за вспышки коронавируса, надеется в мае возобновить работу в качестве стационара скорой помощи, сообщает во вторник медучреждение.
Карантин по коронавирусу был введен в Эжвинской больнице в марте, когда она стала первым очагом распространения коронавируса в республике. Как информировали власти Коми, в стационаре находились 76 пациентов с COVID-19. Позднее в третьей декаде апреля врио главы региона Владимир Уйба сообщал, что в больнице проводится дезинфекция после вспышки коронавируса. По его словам, после открытия эта больница не будет принимать пациентов с COVID и будет работать как стационар скорой помощи.
"На сегодня Эжвинская горбольница пока остается закрытой. Мы ждем окончания проверки и разрешения на работу от вышестоящих контролирующих органов. Какого числа нам разрешат приступить к работе и приему экстренных пациентов, заранее сказать не можем. Возможно, это будет 16-18 мая, возможно, и позже", - говорится в сообщении на официальной странице медучреждения "ВКонтакте".
Уточняется, что сначала Эжвинская горбольница возобновит прием только экстренных больных. "Позднее будет объявлено о сроках начала поступления пациентов на плановые операции", - информирует стационар.
Коми за последний месяц вышла из пятерки российских регионов, лидирующих по выявлению новых случаев коронавируса, и по данным на понедельник занимает 44-е место по этому показателю. На понедельник в республике подтверждено 844 случая COVID-19. По данным федерального оперштаба на вторник, за сутки в Коми подтверждено 3 новых случая.
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