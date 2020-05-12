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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
2020-05-12T14:12
https://ria.ru/20200512/1571323442.html
Власти Тюменской области ежедневно отслеживают ситуацию на рынке труда
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РИА Новости

Власти Тюменской области ежедневно отслеживают ситуацию на рынке труда

14:12 12.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГород Тюмень
Город Тюмень
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
ТЮМЕНЬ, 12 мая - РИА Новости. Власти Тюменской области проводят постоянный мониторинг рынка труда в регионе в рамках мер по нивелированию влияния пандемии коронавируса на экономику, включая предприятия МСП, и уровень занятости, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области
"В ежедневном режиме проводится мониторинг ситуации на рынке труда, связанной с высвобождением работников организаций, анализ обращаемости граждан в службу занятости населения и численности безработных граждан, мониторинг просроченной задолженности по заработной плате в организациях области", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в области реализуется план первоочередных мероприятий по предупреждению и нивелированию негативных тенденций развития экономики региона и сохранению рабочих мест на 2020 год. Так, меры налоговой поддержки региональных предприятий и организаций предусматривают снижение ставки налога с 6 до 1% для всех предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения. Для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, изменен расчет платежа, он составляет 1 рубль за 2020 год.
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Кроме того, на весь 2020 год от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога освобождены предприятия отраслей, наиболее пострадавших от последствий коронавирусной инфекции. Размер корректирующего коэффициента К2 для расчета единого налога на вмененный доход установлен на уровне 0,005.
Также приняты меры дополнительной поддержки по договорам аренды госимущества области, земельных участков, предусматривающие уменьшение арендной платы на сумму арендных платежей за период с 1 марта по 30 апреля и отсрочку с 1 мая по 31 декабря 2020 года с возможностью уплаты арендной платы на усмотрение арендатора в срок по 31 декабря 2022 года.
Поддержку субъектам МСП оказывают Региональное инвестиционное агентство и Фонд микрофинансирования Тюменской области путем реструктуризации графика платежей по сумме основного долга по действующим инвестиционным займам и микрозаймам. Фонд микрофинансирования реализует новые программы предоставления микрозаймов "Сохрани бизнес" на пополнение оборотных средств, оплату услуг, арендны, выплату зарплаты, уплату налогов. Микрозаймы предоставляются на срок не более 36 месяцев под 6% годовых с возможностью отсрочки платежа по сумме основного долга до шести месяцев.
"Кроме того, 100 миллионов рублей в Тюменской области направят для компенсации части затрат субъектов МСП из числа пострадавших отраслей и обрабатывающих производств на уплату процентов по кредитам, полученным в банках в 2020 году. Размер компенсации равен ключевой ставке банка России, сегодня это 5,5%. Это поможет вовлечь в экономический оборот банковские средства в размере более 2 миллиардов рублей", - заключили в пресс-службе.
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