Власти Тюменской области ежедневно отслеживают ситуацию на рынке труда

ТЮМЕНЬ, 12 мая - РИА Новости. Власти Тюменской области проводят постоянный мониторинг рынка труда в регионе в рамках мер по нивелированию влияния пандемии коронавируса на экономику, включая предприятия МСП, и уровень занятости, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области

"В ежедневном режиме проводится мониторинг ситуации на рынке труда, связанной с высвобождением работников организаций, анализ обращаемости граждан в службу занятости населения и численности безработных граждан, мониторинг просроченной задолженности по заработной плате в организациях области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в области реализуется план первоочередных мероприятий по предупреждению и нивелированию негативных тенденций развития экономики региона и сохранению рабочих мест на 2020 год. Так, меры налоговой поддержки региональных предприятий и организаций предусматривают снижение ставки налога с 6 до 1% для всех предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения. Для предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения, изменен расчет платежа, он составляет 1 рубль за 2020 год.

Кроме того, на весь 2020 год от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога освобождены предприятия отраслей, наиболее пострадавших от последствий коронавирусной инфекции. Размер корректирующего коэффициента К2 для расчета единого налога на вмененный доход установлен на уровне 0,005.

Также приняты меры дополнительной поддержки по договорам аренды госимущества области, земельных участков, предусматривающие уменьшение арендной платы на сумму арендных платежей за период с 1 марта по 30 апреля и отсрочку с 1 мая по 31 декабря 2020 года с возможностью уплаты арендной платы на усмотрение арендатора в срок по 31 декабря 2022 года.

Поддержку субъектам МСП оказывают Региональное инвестиционное агентство и Фонд микрофинансирования Тюменской области путем реструктуризации графика платежей по сумме основного долга по действующим инвестиционным займам и микрозаймам. Фонд микрофинансирования реализует новые программы предоставления микрозаймов "Сохрани бизнес" на пополнение оборотных средств, оплату услуг, арендны, выплату зарплаты, уплату налогов. Микрозаймы предоставляются на срок не более 36 месяцев под 6% годовых с возможностью отсрочки платежа по сумме основного долга до шести месяцев.