Глава минздрава Франции оценил идею открытия парков в Париже

ПАРИЖ, 12 мая – РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран не поддержал идею мэра Парижа Анн Идальго открыть парки и сады в городе на данном этапе выхода из карантина.
Одиннадцатого мая Франция начала снимать ограничения, введённые на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные. Кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей. Также в Париже, который входит в так называемую "красную зону", где коронавирус по-прежнему активно циркулирует, остаются закрытыми парки. Ранее во вторник мэр Парижа призывала открыть парки и сады в городе, подчеркнув, что ношение масок там, как и на всех улицах, должно стать обязательным.
"(Парки не будут открыты – ред.) не потому что мы не хотим, чтобы люди могли выйти на улицу и подышать воздухом, а потому что солнце может быть очень притягательным, и люди будут собираться слишком большими группами... и не будут выполняться барьерные жесты", - сказал Веран, слова которого цитирует телеканал BFMTV.
По последним данным, число жертв коронавируса во Франции составило 26,6 тысячи человек.
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