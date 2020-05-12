Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:12
https://ria.ru/20200512/1571323398.html
Глава минздрава Франции оценил идею открытия парков в Париже
https://cdn21.img.ria.ru/images/156214/35/1562143520_0:211:3072:1939_1036x0_80_0_0_3efa9ecc103a71ffc1825a5736c6fe17.jpg
РИА Новости

Глава минздрава Франции оценил идею открытия парков в Париже

14:12 12.05.2020
299
© РИА Новости / Кристина АфанасьеваПариж
Париж
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Париж. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 мая – РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран не поддержал идею мэра Парижа Анн Идальго открыть парки и сады в городе на данном этапе выхода из карантина.
Одиннадцатого мая Франция начала снимать ограничения, введённые на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные. Кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей. Также в Париже, который входит в так называемую "красную зону", где коронавирус по-прежнему активно циркулирует, остаются закрытыми парки. Ранее во вторник мэр Парижа призывала открыть парки и сады в городе, подчеркнув, что ношение масок там, как и на всех улицах, должно стать обязательным.
"(Парки не будут открыты – ред.) не потому что мы не хотим, чтобы люди могли выйти на улицу и подышать воздухом, а потому что солнце может быть очень притягательным, и люди будут собираться слишком большими группами... и не будут выполняться барьерные жесты", - сказал Веран, слова которого цитирует телеканал BFMTV.
По последним данным, число жертв коронавируса во Франции составило 26,6 тысячи человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыАнн ИдальгоФранцияПарижВ мире
Рекомендуем
Зальцбург
В Австрии суд может вынести приговор по делу о шпионаже в пользу России
Вид на Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Мэр Парижа призвала открыть парки и сады в городе
Ситуация в Париже в первый день снятия ограничений, введенных из-за коронавируса
Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 27 тысячам
Коронавирус COVID-19
ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Испания ужесточила правила пересечения границ из-за коронавируса
Протест против карантинных мер в Берлине
В Германии назвали способ предотвратить вторую волну коронавируса
Французские военные в полевом госпитале в Мюлузе
Во Франции 1771 военнослужащий заразился коронавирусом
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В Сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за COVID-19
Автомобиль скорой помощи на месте стрельбы в Орландо, США
Медсестра умерла, спасая без защитного костюма зараженного коронавирусом
Коронавирус COVID-19
В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств серьезных мутаций коронавируса
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Белоруссия предложила странам СНГ объединиться для создания вакцин
Медицинский работник возле машины скорой помощи в Страсбурге, Франция
Число жертв коронавируса во Франции за сутки возросло на 263
Логотип на здании Европарламента в Брюсселе
В Европарламенте призвали снять ограничения на границах Шенгенской зоны
Коронавирус
Эксперт объяснила выход России на второе место по числу случаев COVID-19
Кадр из видео о происхождении монстров, показанных в сериале Ведьмак
В Сети опубликовали видео, посвященное чудовищам из "Ведьмака"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Врач: борьба с COVID-19 пока не ощущается как работа на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния