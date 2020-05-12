В Австрии суд может вынести приговор по делу о шпионаже в пользу России

ВЕНА, 12 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Суд в Зальцбурге 9 июня может вынести приговор отставному австрийскому военному, обвиняемому в шпионаже в пользу России, сообщил во вторник РИА Новости судья Петер Эггер.
По его словам, вынесение судебного решения запланировано на 9 июня.
"В настоящий момент, по моему мнению, стоит исходить из того, что в этот день будет вынесено решение. Но гарантировать нельзя, потому что всегда есть вероятность задержки", - сообщил собеседник агентства.
Прокуратура Зальцбурга 8 ноября минувшего года предъявила экс-полковнику обвинение в том, что он, занимаясь разведдеятельностью на протяжении по меньшей мере 25 лет, работал на тайную службу разведки в ущерб Австрии, разгласил государственные и военные тайны.
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Канцлер Австрии Себастьян Курц в ноябре 2018 года заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992 по 2018 год.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию, Курц впоследствии заявил, что Вена нацелена на диалог с Россией и в будущем это не изменится, но подозрения в разведдеятельности всегда будут критиковаться.
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