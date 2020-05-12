Сечин рассказал Путину о мерах "Роснефти" по борьбе с коронавирусом

"Мы понимаем свою ответственность – самую главную ответственность – за сохранение здоровья наших сотрудников, людей, связанных с ними семей, людей. Компания для этого организовала 250 изоляторов в регионах работы, 68 обсерваторов, в которые заступает вахта перед работой. Мы увеличили межвахтовые сроки с 30 суток до 90, люди с пониманием относятся. И это приносит результаты", - заявил Сечин.