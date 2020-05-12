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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:11
https://ria.ru/20200512/1571323297.html
Сечин рассказал Путину о мерах "Роснефти" по борьбе с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/152054/26/1520542654_0:395:2938:2048_1036x0_80_0_0_d91638891684e21fc4de3092e1565146.jpg
РИА Новости

Сечин рассказал Путину о мерах "Роснефти" по борьбе с коронавирусом

14:11 12.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Роснефть"
Табличка на здании компании Роснефть
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Табличка на здании компании "Роснефть". Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Роснефть" в связи с коронавирусом организовала 250 изоляторов в регионах работы, 68 обсерваторов, межвахтовые сроки увеличены до 90 суток, сообщил глава компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы понимаем свою ответственность – самую главную ответственность – за сохранение здоровья наших сотрудников, людей, связанных с ними семей, людей. Компания для этого организовала 250 изоляторов в регионах работы, 68 обсерваторов, в которые заступает вахта перед работой. Мы увеличили межвахтовые сроки с 30 суток до 90, люди с пониманием относятся. И это приносит результаты", - заявил Сечин.
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"Ситуация полностью находится на контроле. Мы в постоянной работе находимся с региональными властями, с подразделениями Роспотребнадзора. Эта работа проводится каждодневно, мы будем стараться эту ситуацию контролировать в ежедневном режиме", - продолжил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРоснефтьВладимир ПутинИгорь Сечин
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