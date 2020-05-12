Сечин рассказал Путину о мерах "Роснефти" по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. "Роснефть" в связи с коронавирусом организовала 250 изоляторов в регионах работы, 68 обсерваторов, межвахтовые сроки увеличены до 90 суток, сообщил глава компании Игорь Сечин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы понимаем свою ответственность – самую главную ответственность – за сохранение здоровья наших сотрудников, людей, связанных с ними семей, людей. Компания для этого организовала 250 изоляторов в регионах работы, 68 обсерваторов, в которые заступает вахта перед работой. Мы увеличили межвахтовые сроки с 30 суток до 90, люди с пониманием относятся. И это приносит результаты", - заявил Сечин.
"Ситуация полностью находится на контроле. Мы в постоянной работе находимся с региональными властями, с подразделениями Роспотребнадзора. Эта работа проводится каждодневно, мы будем стараться эту ситуацию контролировать в ежедневном режиме", - продолжил он.
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