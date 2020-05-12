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2020-05-12T14:32
https://ria.ru/20200512/1571323275.html
Число погибших после нападения на больницу в Кабуле возросло до 13
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РИА Новости

Число погибших после нападения на больницу в Кабуле возросло до 13

14:11 12.05.2020 (обновлено: 14:32 12.05.2020)
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© REUTERS / Mohammad IsmailВоенные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики
Военные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики
© REUTERS / Mohammad Ismail
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Число погибших в результате нападения на больницу в Кабуле возросло до 13, еще 15 человек пострадали, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные МВД Афганистана.
Ранее сообщалось о пяти погибших и четырех пострадавших.
Террорист-смертник во вторник произвел взрыв у входа в больницу в столице Афганистана Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. По данным телеканала, медицинское учреждение поддерживается международной гуманитарной организацией "Врачи без границ" (MSF). Позднее стало известно, что все боевики, устроившие нападение, были нейтрализованы силами безопасности.
По данным МВД, среди погибших - два младенца.
Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к атаке, сообщал 1TV.
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МВД АфганистанаВрачи без границАфганистанТалибанКабул (город)В мире
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