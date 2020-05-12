Дошкольники Ямала начали получать продуктовые наборы

"Вслед за продуктовыми наборами для школьников мы вводим такую же меру поддержки для детей, посещающих детские сады. Наборы получат те, кто больше всего нуждается в помощи - многодетные и малоимущие семьи, семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью и другие льготники. Всего будет доставлено более 14 тысяч наборов. То есть их получит каждый третий ребенок, посещающий детский садик", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.