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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-05-12T14:09
https://ria.ru/20200512/1571323161.html
Дошкольники Ямала начали получать продуктовые наборы
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РИА Новости

Дошкольники Ямала начали получать продуктовые наборы

14:09 12.05.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСалехард
Салехард
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая – РИА Новости. Дошкольники Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) начали получать продуктовые наборы, сообщает во вторник пресс-служба губернатора.
"На Ямале началась доставка продуктовых наборов для дошкольников из льготных категорий, которые посещают муниципальные детские сады", - говорится в сообщении.
Мера вводится, чтобы поддержать семьи в период, когда дошкольные учреждения закрыты в связи с режимом самоизоляции.
"Вслед за продуктовыми наборами для школьников мы вводим такую же меру поддержки для детей, посещающих детские сады. Наборы получат те, кто больше всего нуждается в помощи - многодетные и малоимущие семьи, семьи, которые воспитывают детей с инвалидностью и другие льготники. Всего будет доставлено более 14 тысяч наборов. То есть их получит каждый третий ребенок, посещающий детский садик", - приводятся в сообщении слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
Воспользоваться мерой поддержки смогут 14 льготных категорий семей. Помимо многодетных и малоимущих, это семьи, где дети или родители имеют нарушения здоровья, воспитывают детей-сирот, оба родителя обучаются на очной форме. Также наборы получат дети одиноких родителей и дети военнослужащих. Списки формировались в каждом муниципалитете, отмечают власти.
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В набор входит 18 наименований продуктов: рыбные консервы, тушенка, молоко, крупы, соки, сладости и другое. Их перечень составлен согласно СанПиНам, все продукты рекомендованы для питания детей.
Каждый муниципалитет самостоятельно формирует набор, поэтому могут быть незначительные различия. Однако базовый состав везде одинаковый. Кроме того, муниципалитеты сами решают, доставлять наборы в коробках или в пакетах. Набор рассчитан на месяц. Доставка будет осуществляться до 31 мая. Развозить наборы будут волонтеры, уточняет пресс-служба.
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Ямало-Ненецкий автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ЯмалОбщество
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