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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-12T14:56
https://ria.ru/20200512/1571323054.html
Сечин попросил отложить налоги "Роснефти" по геологоразведке
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323094_0:167:3048:1882_1036x0_80_0_0_b06762b558cdc358e5d0a1daba60bf21.jpg
РИА Новости

Сечин попросил отложить налоги "Роснефти" по геологоразведке

14:08 12.05.2020 (обновлено: 14:56 12.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи
Президент России Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил перенести налоговые платежи по геологоразведке на будущие периоды, что помогло бы лучше подготовиться к выходу из кризиса, Путин попросил эти предложения в письменном виде, следует из сообщения на сайте Кремля.
"Владимир Владимирович, хотели просить обратить внимание на ситуацию, связанную с геологоразведкой. Если бы можно было перенести налоговые платежи на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой, это бы помогло нам в перспективе быть более готовыми к выходу из кризиса", - сказал Сечин.
Президент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
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Глава "Роснефти" попросил перенести налоговые платежи на период более высоких цен. "О геологоразведке в целом, о поисково-разведочном бурении – перенести налоги вот с этого тяжелого периода настоящего времени на период более высоких цен", - пояснил Сечин.
"Понял. У Вас есть письменные какие-то предложения?" - отреагировал Путин, на что Сечин ответил утвердительно. "Хорошо, договорились", - подытожил президент.
Угроза снижения инвестиций в геологоразведку возникла из-за обвала нефтяных цен вследствие пандемии коронавируса, вызвавшей ограничительные меры по всему миру и резкое падение спроса. Вместе с тем в апрельских материалах Роснедр предусматривался, напротив, рост инвестиций компаний в геологоразведку нефти и газа в РФ - до 315 миллиардов рублей в 2020 году, 330 миллиардов в 2021 году и 345 миллиардов в 2022 году. В прошлом году, согласно оценке Минприроды от конца декабря, эти инвестиции составили более 300 миллиардов рублей против 283 миллиардов годом ранее.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоснефтьВладимир ПутинИгорь СечинЭкономика
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