Сечин попросил отложить налоги "Роснефти" по геологоразведке

"Владимир Владимирович, хотели просить обратить внимание на ситуацию, связанную с геологоразведкой. Если бы можно было перенести налоговые платежи на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой, это бы помогло нам в перспективе быть более готовыми к выходу из кризиса", - сказал Сечин.