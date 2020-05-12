Сечин попросил отложить налоги "Роснефти" по геологоразведке

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил перенести налоговые платежи по геологоразведке на будущие периоды, что помогло бы лучше подготовиться к выходу из кризиса, Путин попросил эти предложения в письменном виде, следует из сообщения на сайте Кремля.
"Владимир Владимирович, хотели просить обратить внимание на ситуацию, связанную с геологоразведкой. Если бы можно было перенести налоговые платежи на будущие периоды по работам, связанным с геологоразведкой, это бы помогло нам в перспективе быть более готовыми к выходу из кризиса", - сказал Сечин.
Глава "Роснефти" попросил перенести налоговые платежи на период более высоких цен. "О геологоразведке в целом, о поисково-разведочном бурении – перенести налоги вот с этого тяжелого периода настоящего времени на период более высоких цен", - пояснил Сечин.
"Понял. У Вас есть письменные какие-то предложения?" - отреагировал Путин, на что Сечин ответил утвердительно. "Хорошо, договорились", - подытожил президент.
Угроза снижения инвестиций в геологоразведку возникла из-за обвала нефтяных цен вследствие пандемии коронавируса, вызвавшей ограничительные меры по всему миру и резкое падение спроса. Вместе с тем в апрельских материалах Роснедр предусматривался, напротив, рост инвестиций компаний в геологоразведку нефти и газа в РФ - до 315 миллиардов рублей в 2020 году, 330 миллиардов в 2021 году и 345 миллиардов в 2022 году. В прошлом году, согласно оценке Минприроды от конца декабря, эти инвестиции составили более 300 миллиардов рублей против 283 миллиардов годом ранее.