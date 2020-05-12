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Туризм
2020-05-12T14:39
https://ria.ru/20200512/1571323009.html
В Греции рассказали, как будут принимать туристов
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РИА Новости

В Греции рассказали, как будут принимать туристов

14:39 12.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкТуристы на пляже Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу
Туристы на пляже Адриатического моря в деревне Палеокастрица на греческом острове Корфу
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Греция обнародовала предварительные условия, на которых готова открыть туристический сезон и принимать иностранных гостей, сообщает АТОР.
Согласно документу, подготовленному минтуризма и Национальной организации общественного здравоохранения (EODY), все пассажиры, прибывающие в Грецию из-за рубежа, должны будут предоставить медицинское свидетельство о том, что они не являются носителями COVID-19. Без этой справки их не пустят на посадку. По прибытии у всех гостей измерят температуру.
Министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что при наличии такой медсправки путешественники, отправляясь в Грецию, будут "чувствовать себя в безопасности уже при посадке в самолет".
По планам властей страны, рейсы в Грецию будут загружаться в обычном формате: заполняться будут все места на борту, в том числе, и кресла в середине ряда. Это сделает полеты туда экономически выгодными для авиакомпаний. На рейсах продолжительностью до четырех часов пассажирам будут подаваться только снеки и упакованные закуски.
В каждой из туристических зон Греции организуют "карантинные отели", которые будут принимать путешественников, заболевших коронавирусом.
В гостиницах будут отслеживать состояние гостей и в случае необходимости направлять их на тестирование на COVID-19. Результаты тестов будут готовы не позднее, чем через шесть часов, если диагноз подтвердиться, туриста отправят в ближайший "карантинный отель".
В гостиницах откажутся от самообслуживания на "шведском столе", шезлонги на пляже и у бассейна будут расставлены с учетом социальной дистанции (не менее 1,5 метра). Их планируется дезинфицировать после каждого отдыхающего.
Как заявил премьер-министр Греции Кириакос Митсатакис, планируется официально открыть туристический сезон 1 июля. По его словам, страна ждет единой европейской позиции по вопросу туризма.
Пляж Навайо. Закинф, Греция
9 мая, 11:32Туризм
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