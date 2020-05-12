ЕК обнародовала рекомендации по оказанию гумпомощи Сирии по COVID-19

"Это руководство по Сирии является первым в своем роде, целью которого является разъяснение практических шагов по соблюдению санкций ЕС и одновременному оказанию гуманитарной помощи, в частности, медицинской, по борьбе с коронавирусом. Уточняя ответственность и процесс оказания такой помощи, это руководство должно облегчить задачу гуманитарных организаций, работающих по Сирии. Оно должно помочь ускорить доставку оборудования и помощи для борьбы с пандемией коронавируса в Сирии", - говорится в документе.