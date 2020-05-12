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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:07
https://ria.ru/20200512/1571322922.html
ЕК обнародовала рекомендации по оказанию гумпомощи Сирии по COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568480437_0:321:3069:2047_1036x0_80_0_0_f1f767622ccdca26264925de2fbf1231.jpg
РИА Новости

ЕК обнародовала рекомендации по оказанию гумпомощи Сирии по COVID-19

14:07 12.05.2020
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© Фото : SANAИзмерение температуры в связи с распространением коронавируса на пограничном переходе в Сирии
Измерение температуры в связи с распространением коронавируса на пограничном переходе в Сирии
© Фото : SANA
БРЮССЕЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Европейская комиссия обнародовала во вторник практические рекомендации по оказанию гуманитарной помощи по борьбе с коронавирусом странам, находящимся под санкциями Евросоюза, говорится в распространенном заявлении ЕК.
Рекомендации, в частности, касаются гуманитарной помощи Сирии.
"Это руководство по Сирии является первым в своем роде, целью которого является разъяснение практических шагов по соблюдению санкций ЕС и одновременному оказанию гуманитарной помощи, в частности, медицинской, по борьбе с коронавирусом. Уточняя ответственность и процесс оказания такой помощи, это руководство должно облегчить задачу гуманитарных организаций, работающих по Сирии. Оно должно помочь ускорить доставку оборудования и помощи для борьбы с пандемией коронавируса в Сирии", - говорится в документе.
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Ранее верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции не должны препятствовать оказанию гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии странам, в частности, Ирану и Венесуэле. Евросоюз также поддерживает глобальную совместную борьбу с пандемией.
В понедельник замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад встретился в Дамаске с новым официальным представителем Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Сирии Акмиджаль Мухтумовуой и призвал ВОЗ не политизировать действия по борьбе с коронавирусом и предпринимать реальные меры в противостоянии с мировой пандемией. Сирийский дипломат также отметил недопустимость сохранения односторонних санкций, применяемых США и их европейскими союзниками в отношении Сирии. Микдад подчеркнул, что такие меры "аморальны, бесчеловечны и противоречат устоям ООН". Дамаск также выступил за снятие подобных санкций "с Сирии и других нуждающихся стран в целях противодействия коронавирусу".
В Сирии по состоянию на 11 мая официально подтверждены 47 случаев заражения вирусом COVID-19. Из них 29 человек выздоровели и трое умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЖозеп БоррельВойна в СирииФейсал МикдадВОЗЕвросоюзВенесуэлаСирияООНСШАВ мире
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