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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T14:06
https://ria.ru/20200512/1571322758.html
В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств серьезных мутаций коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств серьезных мутаций коронавируса

14:06 12.05.2020
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Не существует доказательств значительных мутаций нового типа коронавируса, заявил директор по чрезвычайным ситуациям регионального отделения Всемирной организации здравоохранения в районе Восточного Средиземноморья Ричард Бреннан.
"На сегодняшний день мы не наблюдаем никаких доказательств значительных мутаций этого вируса", - заявил Бреннан в ходе пресс-конференции.
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Он добавил, что ВОЗ сотрудничает со многими исследовательскими организациями по всему миру и проводит анализы тысячей образцов коронавируса для расшифровки нуклеотидной последовательности генома.
По мнению Бреннана, большое количество заражений в некоторых частях света, например, на севере Италии, может быть связано с демографическими показателями населения. Пожилые люди в большей степени подвержены осложнениям после заражения из-за наличия других серьезных заболеваний. Кроме того, высокие показатели заражения в некоторых странах могут быть связаны с большим количеством проводимых тестов на коронавирус.
Ученые по всему миру еще не пришли к единому мнению по вопросу мутаций коронавируса.
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Ранее сообщалось, что индийские ученые обнаружили 11 различных типов коронавируса, один из которых - A2a - почти заменил все остальные, чтобы стать доминирующим в разных географических регионах, в то время как ученые из Великобритании сообщали о примерно 200 мутациях COVID-19.
Китайские исследователи отмечали, что с начала вспышки болезни в Китае в новом виде коронавируса произошли около 150 изменений. Они делили вирус на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.
Один из российских ученых, директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов уверен, что вирус мутирует. Он отмечал, что в одних странах коронавирус был один, а когда дошёл до России, то стал несколько другим. Сейчас вирусологи и иммунологи пытаются понять его природу.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
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