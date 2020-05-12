В ВОЗ заявили об отсутствии доказательств серьезных мутаций коронавируса

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Не существует доказательств значительных мутаций нового типа коронавируса, заявил директор по чрезвычайным ситуациям регионального отделения Всемирной организации здравоохранения в районе Восточного Средиземноморья Ричард Бреннан.
"На сегодняшний день мы не наблюдаем никаких доказательств значительных мутаций этого вируса", - заявил Бреннан в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что ВОЗ сотрудничает со многими исследовательскими организациями по всему миру и проводит анализы тысячей образцов коронавируса для расшифровки нуклеотидной последовательности генома.
По мнению Бреннана, большое количество заражений в некоторых частях света, например, на севере Италии, может быть связано с демографическими показателями населения. Пожилые люди в большей степени подвержены осложнениям после заражения из-за наличия других серьезных заболеваний. Кроме того, высокие показатели заражения в некоторых странах могут быть связаны с большим количеством проводимых тестов на коронавирус.
Ученые по всему миру еще не пришли к единому мнению по вопросу мутаций коронавируса.
Ранее сообщалось, что индийские ученые обнаружили 11 различных типов коронавируса, один из которых - A2a - почти заменил все остальные, чтобы стать доминирующим в разных географических регионах, в то время как ученые из Великобритании сообщали о примерно 200 мутациях COVID-19.
Китайские исследователи отмечали, что с начала вспышки болезни в Китае в новом виде коронавируса произошли около 150 изменений. Они делили вирус на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.
Один из российских ученых, директор Медицинского научно-образовательного центра МГУ, заслуженный деятель науки РФ, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Армаис Камалов уверен, что вирус мутирует. Он отмечал, что в одних странах коронавирус был один, а когда дошёл до России, то стал несколько другим. Сейчас вирусологи и иммунологи пытаются понять его природу.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 278 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф