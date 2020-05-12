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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-12T15:54
https://ria.ru/20200512/1571322731.html
"Роснефть" попросила о смягчении банковской политики в части кредитования
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323486_0:0:3102:1745_1036x0_80_0_0_da4ef3c2f065ac9665ee8951d48c01ac.jpg
РИА Новости

"Роснефть" попросила о смягчении банковской политики в части кредитования

14:06 12.05.2020 (обновлено: 15:54 12.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил о смягчении кредитных условий для компании, чтобы поддержать ее инвестиционные программы.
"Мы будем стремиться к поддержанию инвестиционной динамики. Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, — это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств", — сказал Сечин.
По его словам, это касается не только самой "Роснефти", но и подрядчиков и поставщиков.

"Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и даже новые какие-то начать, имея в виду, что в перспективе двух-трех лет мы все-таки преодолеем кризис и надо будет обеспечивать рынок новыми объемами углеводородов", — добавил Сечин.

Он также попросил перенести налоговые платежи в геологоразведке на период более высоких цен — по его словам, это помогло бы "Роснефти" быть более готовой к выходу из кризиса.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияРоснефтьВладимир ПутинИгорь СечинЭкономика
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