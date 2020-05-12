"Роснефть" попросила о смягчении банковской политики в части кредитования

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил о смягчении кредитных условий для компании, чтобы поддержать ее инвестиционные программы.
"Мы будем стремиться к поддержанию инвестиционной динамики. Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, — это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств", — сказал Сечин.
По его словам, это касается не только самой "Роснефти", но и подрядчиков и поставщиков.
"Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и даже новые какие-то начать, имея в виду, что в перспективе двух-трех лет мы все-таки преодолеем кризис и надо будет обеспечивать рынок новыми объемами углеводородов", — добавил Сечин.
Он также попросил перенести налоговые платежи в геологоразведке на период более высоких цен — по его словам, это помогло бы "Роснефти" быть более готовой к выходу из кризиса.