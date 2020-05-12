"Роснефть" попросила о смягчении банковской политики в части кредитования

"Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы, в том числе и даже новые какие-то начать, имея в виду, что в перспективе двух-трех лет мы все-таки преодолеем кризис и надо будет обеспечивать рынок новыми объемами углеводородов", — добавил Сечин.