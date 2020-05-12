В Бурятии проводят проверку после нападения мужчины на бригаду скорой

Пресс-служба республиканской Росгвардии ранее сообщила, что задержан житель Улан-Удэ, распыливший газовый баллон на медиков, попросивших его убрать с дороги собаку. Прибывшие по сигналу кнопки тревожной сигнализации росгвардейцы задержали хулигана. Им оказался ранее судимый 46-летний житель Улан-Удэ. Он был доставлен в отдел полиции.
"Проводится доследственная проверка по факту нападения мужчины на бригаду скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По данным СК, задержанный распылил газовый баллончик в лицо сотрудника бригады, "причинив одному из них химический ожог роговицы и лица". Медики, нажав "тревожную кнопку", вызвали сотрудников вневедомственной охраны, а напавший на них мужчина убежал. В ведомстве сообщают, что после из своей квартиры он позвонил в полицию и "попытке оговорить медицинских работников, сообщил, что они находились в нетрезвом состоянии". Добавляется, что эта информация не подтвердилась.