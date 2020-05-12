В Бурятии проводят проверку после нападения мужчины на бригаду скорой

По данным СК, задержанный распылил газовый баллончик в лицо сотрудника бригады, "причинив одному из них химический ожог роговицы и лица". Медики, нажав "тревожную кнопку", вызвали сотрудников вневедомственной охраны, а напавший на них мужчина убежал. В ведомстве сообщают, что после из своей квартиры он позвонил в полицию и "попытке оговорить медицинских работников, сообщил, что они находились в нетрезвом состоянии". Добавляется, что эта информация не подтвердилась.