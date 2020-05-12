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2020-05-12T14:05
https://ria.ru/20200512/1571322684.html
В Бурятии проводят проверку после нападения мужчины на бригаду скорой
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РИА Новости

В Бурятии проводят проверку после нападения мужчины на бригаду скорой

14:05 12.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Следователи в Бурятии проводят проверку после того, как житель Улан-Удэ распылил газовый баллончик на сотрудника скорой помощи, сообщается на сайте СК РФ.
Пресс-служба республиканской Росгвардии ранее сообщила, что задержан житель Улан-Удэ, распыливший газовый баллон на медиков, попросивших его убрать с дороги собаку. Прибывшие по сигналу кнопки тревожной сигнализации росгвардейцы задержали хулигана. Им оказался ранее судимый 46-летний житель Улан-Удэ. Он был доставлен в отдел полиции.
"Проводится доследственная проверка по факту нападения мужчины на бригаду скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По данным СК, задержанный распылил газовый баллончик в лицо сотрудника бригады, "причинив одному из них химический ожог роговицы и лица". Медики, нажав "тревожную кнопку", вызвали сотрудников вневедомственной охраны, а напавший на них мужчина убежал. В ведомстве сообщают, что после из своей квартиры он позвонил в полицию и "попытке оговорить медицинских работников, сообщил, что они находились в нетрезвом состоянии". Добавляется, что эта информация не подтвердилась.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Улан-УдэПроисшествия
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