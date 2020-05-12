Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за ветра

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и возможной грозы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, чьи слова приводит пресс-служба, согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, усиление ветра с порывами до 21 метров в секунду.
"В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - отметил Бирюков.
По его словам, в режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады, которые готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, рекламных конструкций, повреждения кровли зданий, дорожных знаков и указателей.
Заммэра призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.
"Если придется выйти из дома, то при таком сильном ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили", - подчеркнул заммэра.
Он напомнил, что, управляя машиной во время грозы, водителю также нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Гроза резко ухудшает видимость на дороге, а вспышки молнии могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.