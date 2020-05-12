Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за ветра

Вид с Москворецкого моста на Москву-реку и высотку на Котельнической набережной

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и возможной грозы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Городские коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного ветра и возможной грозы, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы

Как отметил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков , чьи слова приводит пресс-служба, согласно прогнозу синоптиков, сегодня в столичном регионе ожидается кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, усиление ветра с порывами до 21 метров в секунду.

"В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций", - отметил Бирюков.

По его словам, в режиме повышенной готовности находятся аварийные бригады, которые готовы оперативно выехать в случае повреждения линий электропередач, падения деревьев, рекламных конструкций, повреждения кровли зданий, дорожных знаков и указателей.

Заммэра призвал москвичей не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.

"Если придется выйти из дома, то при таком сильном ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили", - подчеркнул заммэра.