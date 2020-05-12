ВОЗ рассказала, сколько коронавирус живет на поверхностях

"Проводится очень много исследований на эту тему. У нас есть важная информация о том, что вирус может жить на поверхностях достаточно долго. От нескольких часов до нескольких дней. Таким образом, надо учитывать, что любая поверхность, рядом с которой постоянно ходят люди, является зараженной поверхностью. Именно поэтому мы постоянно говорим о необходимости мыть руки", — сказала она.