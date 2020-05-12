На "Звезде" спустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе

Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи

"Опустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе на "Звезде", - сказал Сечин. Он отметил, что в успех этого проекта ранее никто не верил.

Позднее во вторник "Роснефть" сообщила, что на судостроительном комплексе "Звезда" спущен на воду первый российский танкер типа Aframax "Владимира Мономах", который предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания.

Длина судна составляет 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тысяч тонн, скорость - 14,6 узла, ледовый класс - ICE-1А. В портфеле "Звезды" уже 12 заказов на суда такого типа, уточняет "Роснефть".

Танкер был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока "Вымпел" - одного из самых крупных в России. Подготовка к спуску заняла почти сутки. Суда строятся для "Роснефтефлота". Танкеры типа Aframax станут первыми судами такого типа, построенными в России, подчеркивает "Роснефть".