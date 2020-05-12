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2020-05-12T16:37
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На "Звезде" спустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе
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РИА Новости

На "Звезде" спустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе

14:03 12.05.2020 (обновлено: 16:37 12.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи
Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что первый танкер Aframax на газомоторном топливе спущен на воду на верфи "Звезда".
"Опустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе на "Звезде", - сказал Сечин. Он отметил, что в успех этого проекта ранее никто не верил.
Завод Звезда в Приморском крае
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Позднее во вторник "Роснефть" сообщила, что на судостроительном комплексе "Звезда" спущен на воду первый российский танкер типа Aframax "Владимира Мономах", который предназначен для перевозки нефти в неограниченном районе плавания.
Длина судна составляет 250 метров, ширина - 44 метра, дедвейт - 114 тысяч тонн, скорость - 14,6 узла, ледовый класс - ICE-1А. В портфеле "Звезды" уже 12 заказов на суда такого типа, уточняет "Роснефть".
Танкер был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока "Вымпел" - одного из самых крупных в России. Подготовка к спуску заняла почти сутки. Суда строятся для "Роснефтефлота". Танкеры типа Aframax станут первыми судами такого типа, построенными в России, подчеркивает "Роснефть".
Судостроительный комплекс "Звезда" ("ССК "Звезда", входит в ДЦСС) - строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом во главе с "Роснефтью". Строительство ССК "Звезда" ведется в две очереди. Полная готовность верфи намечена на 2024 год.
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AframaxРоснефтьВладимир ПутинИгорь СечинЭкономика
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