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2020-05-12T14:01
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В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство
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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

14:01 12.05.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об административном наказании чиновников за хамство.
Документ разработали секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
Авторы инициативы предлагают дисквалифицировать чиновников за хамство на два года, а при повторном нарушении - до двух лет. Кроме того, для государственных и муниципальных служащих предусмотрены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей, во второй раз - от 100 до 150 тысяч.
Планируется также расширить понятие оскорбления, подчеркнув неприемлемость не только неприличной формы высказываний, но и унизительной, а также оскорбляющей общественную нравственность.
Законопроект уже поддержал член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, а также правительственная комиссия.
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Случаи хамства чиновников

Ранее с предложением строже наказывать чиновников выступил Владимир Путин. Он подчеркнул, что нельзя работать без уважения к людям. Реакция президента последовал после инцидента с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, который заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин.
Сначала губернатора исключили из партии, а потом лишили должности.
Еще один инцидент произошел в конце апреля, когда бывший замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников грубо разговаривал с сотрудниками аэропорта в Ижевске и откаывался проходить необходимый досмотр. После этого Овсянникова уволили.
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Актуальный законопроект

Эксперт движения "Сильная Россия" адвокат Дмитрий Краснов назвал законопроект актуальным. По его словам это поможет избегать социальных конфликтов.
"Чиновники обязаны находиться в определенных рамках для нормального функционирования жизни народа", - заявил Краснов РИА Новости.
Неуважение чиновников к народу приводит к серьезным социальным конфликтам, ведь они с пренебрежением отзываются, например, об инвалидах, заметил юрист.
"Теперь неосторожное высказывание может стоить чиновнику его места, которое для него необычайно дорого, следовательно, люди могут рассчитывать на уважение к себе", - добавил Краснов.
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Дмитрий ОвсянниковАлександр ХинштейнАндрей ТурчакОбщество
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