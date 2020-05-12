В Госдуму внесли законопроект о наказании чиновников за хамство

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект об административном наказании чиновников за хамство.

Авторы инициативы предлагают дисквалифицировать чиновников за хамство на два года, а при повторном нарушении - до двух лет. Кроме того, для государственных и муниципальных служащих предусмотрены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей, во второй раз - от 100 до 150 тысяч.

Планируется также расширить понятие оскорбления, подчеркнув неприемлемость не только неприличной формы высказываний, но и унизительной, а также оскорбляющей общественную нравственность.

Законопроект уже поддержал член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов , а также правительственная комиссия.

Случаи хамства чиновников

Ранее с предложением строже наказывать чиновников выступил Владимир Путин . Он подчеркнул, что нельзя работать без уважения к людям. Реакция президента последовал после инцидента с бывшим главой Чувашии Михаилом Игнатьевым , который заставил офицера МЧС подпрыгивать за ключами от новых служебных машин.

Сначала губернатора исключили из партии, а потом лишили должности.

Еще один инцидент произошел в конце апреля, когда бывший замглавы Минпромторга Дмитрий Овсянников грубо разговаривал с сотрудниками аэропорта в Ижевске и откаывался проходить необходимый досмотр. После этого Овсянникова уволили.

Актуальный законопроект

Эксперт движения "Сильная Россия" адвокат Дмитрий Краснов назвал законопроект актуальным. По его словам это поможет избегать социальных конфликтов.

"Чиновники обязаны находиться в определенных рамках для нормального функционирования жизни народа", - заявил Краснов РИА Новости.

Неуважение чиновников к народу приводит к серьезным социальным конфликтам, ведь они с пренебрежением отзываются, например, об инвалидах, заметил юрист.