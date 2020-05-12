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2020-05-12T14:01
https://ria.ru/20200512/1571322084.html
Жителей Башкирии будут штрафовать за нарушение масочного режима
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РИА Новости

Жителей Башкирии будут штрафовать за нарушение масочного режима

14:01 12.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМолодые люди в защитных масках
Молодые люди в защитных масках
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Молодые люди в защитных масках. Архивное фото
УФА, 12 мая – РИА Новости. Депутаты башкирского парламента приняли закон, согласно которому за нарушение масочного режима гражданам грозит штраф до трех тысяч рублей, за повторное нарушение - до пяти тысяч рублей.
С 4 мая в Башкирии без масок и перчаток запрещено входить в магазины, банки, МФЦ и другие общественные места. С 12 мая глава региона Радий Хабиров разрешил жителям свободно гулять, но с соблюдением масочного режима на улице.
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"Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии приняли и направили на подпись главе республики закон "О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об административных правонарушениях", которым введена ответственность за нарушение масочного режима", - сообщает пресс-служба парламента республики.
В соответствии с принятым законом граждане за нарушение масочного режима могут быть привлечены к ответственности в виде предупреждения или штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. За повторное нарушение придется заплатить от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
"Этим же законом установлены штрафы для должностных и юридических лиц за нарушение республиканских нормативных актов о введении и обеспечении режима повышенной готовности. Штрафы для должностных лиц составят от 5 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрены штрафы от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100-200 тысяч для юридических лиц", - сообщает башкирский парламент.
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"Страна и республика постепенно выходят из режима самоизоляции, людей в общественных местах, в рабочих коллективах становится значительно больше. Сейчас как никогда важно соблюдать профилактические меры и ограничения, нацеленные на сдерживание распространения заболевания. К сожалению, не всегда и не всеми эти меры и ограничения соблюдаются. Те, кто нарушает установленные правила, безответственно относятся не только к собственному здоровью, но и к здоровью окружающих. То же игнорирование масочного режима в общественных местах способствует распространению вируса. Не от хорошей жизни мы идем на эти меры", - прокомментировал закон спикер парламента Башкирии Константин Толкачев.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировРеспублика БашкортостанОбщество
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