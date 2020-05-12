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Туризм
2020-05-12T18:02
https://ria.ru/20200512/1571322007.html
На Кипре пока не ждут туристов из России и Великобритании
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РИА Новости

На Кипре пока не ждут туристов из России и Великобритании

18:02 12.05.2020
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© РИА Новости / Юрий СомовОдин из заливов острова Кипр
Один из заливов острова Кипр
© РИА Новости / Юрий Сомов
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Кипр продлил запрет на коммерческие рейсы в страну и из нее до 28 мая, и правительство рассматривает пути восстановления туристической индустрии, сообщает USA Today.
Запрет на полеты был введен на Кипре 21 марта, от него освобождены только грузовые, вывозные и некоторые гуманитарные рейсы.
Правительство надеется, что аэропорты будут работать в привычном режиме после 9 июня, в зависимости от того, как будет складываться ситуация с коронавирусом внутри страны и за рубежом.
Сейчас власти пытаются придумать план безопасного возвращения отдыхающих на Кипр, где туризм составляет 13 процентов ВВП. Представители министерства туризма заявили, что средиземноморская островная страна, согласно консервативным оценкам, в этом году потеряет 60 процентов иностранных гостей.
По словам главы ассоциации отельеров Хариса Лоизидеса, благодаря активным усилиям по ограничению распространения коронавируса, Кипр находится "на вершине" рейтинга направлений, которые считаются популярными у отдыхающих. Но, эксперт отмечает, что два основных туристических рынка Кипра — Великобритания и Россия — все еще сталкиваются с большим количеством случаев COVID-19.
Кипрские чиновники ожидают привлечения отдыхающих из стран Персидского залива и Ближнего Востока, где выявлено сравнительно небольшое число заболевших коронавирусом.
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