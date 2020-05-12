Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-12T13:59
https://ria.ru/20200512/1571321929.html
В Кемерово приземлился второй самолет с вахтовиками из Якутии
https://cdn25.img.ria.ru/images/149705/58/1497055888_0:24:1036:607_1036x0_80_0_0_c642bd2f469efba1e9ab3299edd698a5.jpg
РИА Новости

В Кемерово приземлился второй самолет с вахтовиками из Якутии

13:59 12.05.2020
1005
CC BY 3.0 / Юрий Горбунов / Международный аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерово
Международный аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерово
CC BY 3.0 / Юрий Горбунов /
Международный аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 12 мая - РИА Новости. Второй самолет из Якутии с 70 вахтовиками с Чаяндинского нефтегазового месторождения, где выявлен очаг коронавирусной инфекции, приземлился в Кемерово, все прибывшие проведут 14 дней в изоляции, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
Первый самолет с 82 вахтовиками из Якутии прилетел в Кемерово 9 мая, всех прибывших отправили на 14 дней в медучреждения и обсерваторы.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"В аэропорту Кемерово приземлился еще один самолет из Якутии, 70 кузбассовцев вернулись домой. Все они работали на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, где выросла заболеваемость коронавирусом. Прилетевших встретили медицинские работники и специалисты управления Роспотребнадзора. Вахтовики прошли медицинский осмотр, им измерили температуру и уровень кислорода в крови, выдали маски, взяли материал для теста на коронавирус. Все прилетевшие проведут 14 дней в режиме изоляции в обсерваторе. Кузбассовцев с признаками болезни доставят в больницы", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 269 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 78 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7235 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Сергей ЦивилевЗдоровье - ОбществоКемерово
Рекомендуем
Медик
В Кузбассе седьмой пациент с COVID-19 скончался от пневмонии
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 на базе НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского
В Волгограде у шести вернувшихся из Якутии вахтовиков выявили COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Кузбассе за сутки выявили девять заразившихся коронавирусом
Медицинские работники
В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
В Якутии поэтапно снимут ограничения в четырех территориальных зонах
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
В Якутии рассказали о новых случаях коронавируса
Измерение температуры в связи с распространением коронавируса на пограничном переходе в Сирии
ЕК обнародовала рекомендации по оказанию гумпомощи Сирии по COVID-19
Табличка на здании компании Роснефть
Сечин рассказал Путину о мерах "Роснефти" по борьбе с коронавирусом
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Новокузнецке 18 сотрудников и 24 пациента больницы заразились COVID-19
Президент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
Путин призвал сохранить цепочку подрядчиков и субподрядчиков "Роснефти"
Врачи госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
Число зараженных коронавирусом в Якутии превысило 500
Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
На "Звезде" спустили первый танкер Aframax на газомоторном топливе
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков заявил, что заболел коронавирусом
Зона доступа к единому порталу государственных услуг
Число заявок на единовременные пособия на детей достигло миллиона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Врач призвал не сравнивать нагрузки на медиков при COVID-19 и на фронте
08:35Модераторы Facebook получат выплаты за работу с травмирующим контентом
08:34В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 600 человек
08:32В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
08:32В Новой Зеландии отменили режим ЧП, введенный из-за коронавируса
08:30Россия отменила таможенное декларирование ряда товаров в рамках ЕАЭС
08:24В Новосибирской области выявили 74 новых случая коронавируса
08:18В больнице в Коммунарке 21 пациент находится на ИВЛ
08:17В Югре спасатели ищут ребенка, упавшего в реку с велосипеда
08:15На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
08:15В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 250
08:12В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
08:09ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
08:06Генсек ООН поддержал призыв Слуцкого отменить односторонние санкции
07:56ВЭФ: Россия улучшила показатели перехода к возобновляемой энергетике
07:52Украинские силовики заявили о девяти обстрелах своих позиций в Донбассе
07:50Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
07:48В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявили ни одного случая COVID-19
07:46В Москве более 50 музеев подготовили онлайн-программу к "Ночи в музее"
07:45В Алтайском крае выявили более 40 новых случаев коронавируса
Лента новостейМолния