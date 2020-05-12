В Кемерово приземлился второй самолет с вахтовиками из Якутии

КЕМЕРОВО, 12 мая - РИА Новости. Второй самолет из Якутии с 70 вахтовиками с Чаяндинского нефтегазового месторождения, где выявлен очаг коронавирусной инфекции, приземлился в Кемерово, все прибывшие проведут 14 дней в изоляции, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
Первый самолет с 82 вахтовиками из Якутии прилетел в Кемерово 9 мая, всех прибывших отправили на 14 дней в медучреждения и обсерваторы.
"В аэропорту Кемерово приземлился еще один самолет из Якутии, 70 кузбассовцев вернулись домой. Все они работали на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, где выросла заболеваемость коронавирусом. Прилетевших встретили медицинские работники и специалисты управления Роспотребнадзора. Вахтовики прошли медицинский осмотр, им измерили температуру и уровень кислорода в крови, выдали маски, взяли материал для теста на коронавирус. Все прилетевшие проведут 14 дней в режиме изоляции в обсерваторе. Кузбассовцев с признаками болезни доставят в больницы", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 269 случаев заболевания коронавирусом. Семь человек скончались, 78 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7235 человек.
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