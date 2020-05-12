В Кемерово приземлился второй самолет с вахтовиками из Якутии

Первый самолет с 82 вахтовиками из Якутии прилетел в Кемерово 9 мая, всех прибывших отправили на 14 дней в медучреждения и обсерваторы.

"В аэропорту Кемерово приземлился еще один самолет из Якутии, 70 кузбассовцев вернулись домой. Все они работали на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, где выросла заболеваемость коронавирусом. Прилетевших встретили медицинские работники и специалисты управления Роспотребнадзора. Вахтовики прошли медицинский осмотр, им измерили температуру и уровень кислорода в крови, выдали маски, взяли материал для теста на коронавирус. Все прилетевшие проведут 14 дней в режиме изоляции в обсерваторе. Кузбассовцев с признаками болезни доставят в больницы", – написал глава региона в своем Telegram-канале.