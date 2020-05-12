Путин призвал сохранить цепочку подрядчиков и субподрядчиков "Роснефти"

НОВО-ОГАРЕВО, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сохранить всю цепочку подрядчиков и субподрядчиков Роснефти.
"Нам очень важно сохранить всю цепочку ваших подрядчиков и субподрядчиков, потому что ваши заказы обеспечивают работой большое количество предприятий промышленности", - сказал Путин на встрече с главным исполнительным директором компании "Роснефть" Игорем Сечиным.
Президент РФ поинтересовался, что нужно со стороны государства, чтобы поддержать и сохранить в оптимальном объеме инвестиции компании.