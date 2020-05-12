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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-12T14:18
https://ria.ru/20200512/1571321673.html
Путин призвал сохранить цепочку подрядчиков и субподрядчиков "Роснефти"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323333_0:179:3003:1868_1036x0_80_0_0_7d407641ac037c055374e092c183faf1.jpg
РИА Новости

Путин призвал сохранить цепочку подрядчиков и субподрядчиков "Роснефти"

13:56 12.05.2020 (обновлено: 14:18 12.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании "Роснефть" Игорь Сечин во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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НОВО-ОГАРЕВО, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сохранить всю цепочку подрядчиков и субподрядчиков Роснефти.
"Нам очень важно сохранить всю цепочку ваших подрядчиков и субподрядчиков, потому что ваши заказы обеспечивают работой большое количество предприятий промышленности", - сказал Путин на встрече с главным исполнительным директором компании "Роснефть" Игорем Сечиным.
Президент РФ поинтересовался, что нужно со стороны государства, чтобы поддержать и сохранить в оптимальном объеме инвестиции компании.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияРоснефтьВладимир ПутинИгорь СечинЭкономика
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