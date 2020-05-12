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2020-05-12T14:01
https://ria.ru/20200512/1571321519.html
В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш
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РИА Новости

В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш

13:53 12.05.2020 (обновлено: 14:01 12.05.2020)
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© Фото : ЧП Омск/ Екатерина НовиковаНефтяное пятно на затоне возле СНТ "Медик" на реке Иртыш в Омске
Нефтяное пятно на затоне возле СНТ Медик на реке Иртыш в Омске
© Фото : ЧП Омск/ Екатерина Новикова
ОМСК, 12 мая – РИА Новости. Нефтепродукты попали в Иртыш в Омске в результате опрокидывания судна, группа спасателей ликвидирует последствия, сообщили РИА Новости во вторник в аварийно-спасательном отряде "Днепр".
Фото с места происшествия с сообщением о "большом масляном пятне" разместила 12 мая в паблике "ЧП Омск" "Вконтакте" пользователь Екатерина Новикова. Очевидец сняла судно "Калипсо", которое опрокинулось на один бок в затоне реки Иртыш в районе садового товарищества "Медик". Вокруг судна на воде видно масляное пятно. Автор снимков сообщает, что из затона воду берут дачники для полива огородов.
В отряде "Днепр" РИА Новости рассказали, что о произошедшем узнали от МЧС по Омской области в 11:39 по местному времени.
"Дежурная смена среагировала, загрузились оборудованием и выехали, в 13:40 (по омскому времени) приступили к локализации разлива с помощью размещения бонов по периметру пятна", - пояснили в отряде.
Там добавили, что ликвидировать последствия будут при помощи скиммера - специального приспособления для очистки воды. Площадь масляного пятна пока неизвестна.
Дачный посёлок "Медик", где произошло ЧП, находится в черте Омска на левом берегу реки Иртыш.
В министерстве природных ресурсов и экологии Омской области РИА Новости порекомендовали обратиться в региональный отдел департамента Росприроднадзора по СФО, туда дозвониться не удалось. В МЧС по Омской области РИА Новости пояснили, что ликвидацией подобных происшествий в Омской области занимается аварийно-спасательный отряд "Днепр".
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Иртыш (река)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омская областьОмскПроисшествия
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