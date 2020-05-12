В Омске произошла утечка нефтепродуктов на реке Иртыш

Нефтяное пятно на затоне возле СНТ "Медик" на реке Иртыш в Омске

ОМСК, 12 мая – РИА Новости. Нефтепродукты попали в Иртыш в Омске в результате опрокидывания судна, группа спасателей ликвидирует последствия, сообщили РИА Новости во вторник в аварийно-спасательном отряде "Днепр".

Фото с места происшествия с сообщением о "большом масляном пятне" разместила 12 мая в паблике " ЧП Омск " "Вконтакте" пользователь Екатерина Новикова. Очевидец сняла судно "Калипсо", которое опрокинулось на один бок в затоне реки Иртыш в районе садового товарищества "Медик". Вокруг судна на воде видно масляное пятно. Автор снимков сообщает, что из затона воду берут дачники для полива огородов.

В отряде "Днепр" РИА Новости рассказали, что о произошедшем узнали от МЧС по Омской области в 11:39 по местному времени.

"Дежурная смена среагировала, загрузились оборудованием и выехали, в 13:40 (по омскому времени) приступили к локализации разлива с помощью размещения бонов по периметру пятна", - пояснили в отряде.

Там добавили, что ликвидировать последствия будут при помощи скиммера - специального приспособления для очистки воды. Площадь масляного пятна пока неизвестна.

Дачный посёлок "Медик", где произошло ЧП, находится в черте Омска на левом берегу реки Иртыш.