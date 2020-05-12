ВОЗ призвала Египет усилить тестирование на коронавирус

"Мы просим Египет увеличить долю необходимых тестов. Увеличение числа тестов является одной из важнейших мер для прекращения распространения коронавируса", - заявила аль-Хадджа на пресс-конференции.
"Также мы потребовали отслеживать все случаи, особенно госпитализированных, чтобы уменьшить долю погибших и уменьшить число людей, страдающих от серьезных симптомов заболевания", - сообщила она.
Советник президента Египта Мухаммед Таджутдин заявил ранее, что в Египте к настоящему времени провели миллион тестов на коронавирус. Девятого мая в полученном РИА Новости заявлении он уточнил, что эта цифра включает различные тесты, в том числе экспресс-тесты. По словам Таджутдина, в Египте проведено более 105 тысяч тестов PCR на наличие коронавируса.
Официальный представитель кабинета министров Египта Надир Саад заявил в пятницу, что власти намерены с 1 июня возобновить работу кафе, ресторанов, кинотеатров и других объектов, закрытых из-за коронавируса, при этом обязав граждан носить маски.
По данным министерства здравоохранения Египта, в стране зарегистрировано 9746 случаев заражения новым коронавирусом, из них 2172 случая полного выздоровления и 533 - с летальным исходом.
В Египте с марта действует комендантский час, с 23 апреля он длится с 21.00 до 6.00 по местному времени (с 22.00 до 7.00 мск). Приостановлено внутреннее и международное пассажирское авиасообщение до дальнейшего уведомления. Также введен запрет на массовые мероприятия, касающийся и религиозных собраний.
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули объявил ранее о продлении ограничений, связанных с противодействием новому коронавирусу, до 24 мая.
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