Туроператоры теряют надежду на открытие курортов Черного моря 1 июня

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Туроператоры советуют клиентам не надеяться на открытие курортного сезона на российском побережье Черного моря в установленные ранее сроки – 1 июня, сообщает АТОР.
По словам руководителя крупной туркомпании Сергея Ромашкина, не следует рассчитывать на то, что 1 июня начнется сезон на российских курортах. "Продажи нужно в любом случае начинать минимум за две недели до открытия, то есть 15 мая, а как их начинать, если карантин установлен до 23 мая и не исключено, что он будет продлен, – поясняет он. — Вероятно, сезон начнется 1 июля. Но, опять же, нельзя сейчас говорить и об этом со стопроцентной уверенностью".
Представитель другого туроператора, пожелавший остаться неназванным, также не исключает, что сроки открытия сезона будут сдвинуты как минимум на начало-середину июля.
"Туристы, которые купили туры в Сочи на начало июня, вероятно, будут вынуждены переносить сроки своих поездок", – рассказали в одной из многопрофильных компаний. Там же отметили, что броней на июнь на Сочи в любом случае было "очень немного": 10 процентов от годового объема, что в два раза меньше, чем обычно.
Правда, в местных объектах размещения на туристов все же рассчитывают. По словам гендиректора санатория в Сочи Дмитрия Богданова, число заболевших в Краснодарском крае за последнюю неделю не увеличивается, что дает основания полагать, что карантин будет снят в установленные губернатором сроки – 23 мая. А 1 июня отели начнут открывать двери для гостей.
Эксперты не исключают, что сначала гостиницам разрешат работать лишь с местными туристами, тогда как гостям из Москвы и Санкт-Петербурга придется ждать своего отдыха как минимум до начала августа. В таком случае не исключено, что сезон на Юге России продлится до октября.
Крымские отели, по словам экспертов, будут открываться позже, чем гостиницы Краснодарского края. Наблюдатели не исключают, что сроки могут сместиться как минимум на середину – конец июля.