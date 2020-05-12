Туроператоры теряют надежду на открытие курортов Черного моря 1 июня

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Туроператоры советуют клиентам не надеяться на открытие курортного сезона на российском побережье Черного моря в установленные ранее сроки – 1 июня, Туроператоры советуют клиентам не надеяться на открытие курортного сезона на российском побережье Черного моря в установленные ранее сроки – 1 июня, сообщает АТОР.

По словам руководителя крупной туркомпании Сергея Ромашкина, не следует рассчитывать на то, что 1 июня начнется сезон на российских курортах. "Продажи нужно в любом случае начинать минимум за две недели до открытия, то есть 15 мая, а как их начинать, если карантин установлен до 23 мая и не исключено, что он будет продлен, – поясняет он. — Вероятно, сезон начнется 1 июля. Но, опять же, нельзя сейчас говорить и об этом со стопроцентной уверенностью".

Представитель другого туроператора, пожелавший остаться неназванным, также не исключает, что сроки открытия сезона будут сдвинуты как минимум на начало-середину июля.

"Туристы, которые купили туры в Сочи на начало июня, вероятно, будут вынуждены переносить сроки своих поездок", – рассказали в одной из многопрофильных компаний. Там же отметили, что броней на июнь на Сочи в любом случае было "очень немного": 10 процентов от годового объема, что в два раза меньше, чем обычно.

Правда, в местных объектах размещения на туристов все же рассчитывают. По словам гендиректора санатория в Сочи Дмитрия Богданова, число заболевших в Краснодарском крае за последнюю неделю не увеличивается, что дает основания полагать, что карантин будет снят в установленные губернатором сроки – 23 мая. А 1 июня отели начнут открывать двери для гостей.

Эксперты не исключают, что сначала гостиницам разрешат работать лишь с местными туристами, тогда как гостям из Москвы и Санкт-Петербурга придется ждать своего отдыха как минимум до начала августа. В таком случае не исключено, что сезон на Юге России продлится до октября.