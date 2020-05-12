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2020-05-12T13:52
https://ria.ru/20200512/1571321379.html
НТИ предоставит проектам по борьбе с COVID-19 гранты до 50 млн рублей
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РИА Новости

НТИ предоставит проектам по борьбе с COVID-19 гранты до 50 млн рублей

13:52 12.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Национальная технологическая инициатива (НТИ) предоставит гранты в размере до 50 миллионов рублей проектам, которые направлены на борьбу с пандемией коронавируса, говорится в сообщении Российской венчурной компании (РВК).
"РВК объявляет о старте в рамках НТИ антикризисной программы грантовой поддержки разработчиков технологических проектов, направленных на борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Размер предоставляемых грантов составит до 50 миллионов рублей", - сообщается в релизе.
Финансирование смогут получить проекты, которые соответствуют "дорожным картам" НТИ и направлены на борьбу с пандемией коронавируса – от медицинских разработок до сервисов дистанционного предоставления услуг. При этом такие разработки должны быть готовы к пилотированию и выходу на рынок в срок не более 6 месяцев. Обязательным условием участия в программе также является обеспечение заявителями внебюджетного софинансирования своих проектов в размере не менее 30% от суммы гранта, а также наличие заказов на пилотное внедрение разработок.
Заявки на получение финансирования будут рассмотрены в ускоренном порядке, одобрение займет не более 8 недель. Одобренные проекты также смогут получить поддержку в преодолении административных и регуляторных барьеров в рамках взаимодействия с рабочими группами НТИ, в которые входят представители профильных органов власти.
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"Антикризисная программа НТИ должна стимулировать быструю доработку, пилотирование и запуск в промышленную эксплуатацию технологических продуктов и услуг, которые позволят облегчить последствия пандемии в России. Нашим приоритетом является скорость решений и адресный характер поддержки. Поэтому мы сокращаем сроки прохождения процедур отбора и минимизируем бюрократические издержки, с которыми могут столкнуться предприниматели", – прокомментировал генеральный директор РВК Александр Повалко.
РВК является государственным фондом фондов, институтом развития венчурной отрасли РФ. Основные цели компании - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ).
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