НТИ предоставит проектам по борьбе с COVID-19 гранты до 50 млн рублей

"РВК объявляет о старте в рамках НТИ антикризисной программы грантовой поддержки разработчиков технологических проектов, направленных на борьбу с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Размер предоставляемых грантов составит до 50 миллионов рублей", - сообщается в релизе.

Финансирование смогут получить проекты, которые соответствуют "дорожным картам" НТИ и направлены на борьбу с пандемией коронавируса – от медицинских разработок до сервисов дистанционного предоставления услуг. При этом такие разработки должны быть готовы к пилотированию и выходу на рынок в срок не более 6 месяцев. Обязательным условием участия в программе также является обеспечение заявителями внебюджетного софинансирования своих проектов в размере не менее 30% от суммы гранта, а также наличие заказов на пилотное внедрение разработок.