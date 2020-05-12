В Челябинске три сотрудника СМИ, посетившие на Пасху храм, заболели COVID

ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у троих сотрудников СМИ в Коронавирус выявлен у троих сотрудников СМИ в Челябинске , все они присутствовали 19 апреля на пасхальном богослужении в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.

Как сообщала ранее пресс-служба Челябинской епархии, митрополит Челябинский и Миасский Григорий 26 апреля с симптомами пневмонии обратился в больницу, к медикам обратились и другие священники. Позже стало известно, что коронавирус не выявили у митрополита, но он подтвердился у троих человек. С 29 апреля все сотрудники Челябинской епархии и Свято-Симеоновского кафедрального собора находятся на 14-дневном карантине, а 1 мая Челябинская епархия обратилась ко всем участникам пасхального богослужения с настоятельной просьбой уйти на карантин.

"Фотокорреспондент "Комсомольской правды - Челябинск" Валерий Звонарев находится в больнице с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Он работал в Пасху, был в маске, держался на расстоянии (от других людей в соборе). Мы не можем со 100-процентной уверенностью сказать, где точно он заразился", - сообщили РИА Новости его коллеги.

Кроме того, подтверждена ковидная пневмония у фотокорреспондента издательского дома "Гранада-пресс" Олега Каргаполова. Он работал во время пасхального богослужения в соборе, потом был госпитализирован с тяжелой пневмонией, позже тест подтвердил COVID-19, пояснил РИА Новости руководитель медиахолдинга Сергей Филичкин. Он добавил, что в настоящее время состояние Каргаполова улучшилось, других заболевших коронавирусом в издательском доме нет.

Также, по данным пресс-службы правительства региона, у одного из телеоператоров челябинского областного телеканала (ОТВ) диагностирована коронавирусная инфекция. ОТВ также вело трансляцию пасхального богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. В правительстве региона РИА Новости уточнили, что заболевший оператор был на службе.

По данным минздрава региона, на утро 12 мая в Челябинской области подтверждено 1289 случаев заболевания COVID-19, а том числе 57 за последние сутки, 311 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За время пандемии умерли 12 человек с коронавирусом. В регионе до 31 мая действует режим обязательной самоизоляции.