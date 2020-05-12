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Распространение нового коронавируса
2020-05-12T15:44
https://ria.ru/20200512/1571321332.html
В Челябинске три сотрудника СМИ, посетившие на Пасху храм, заболели COVID
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В Челябинске три сотрудника СМИ, посетившие на Пасху храм, заболели COVID

13:51 12.05.2020 (обновлено: 15:44 12.05.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 12 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен у троих сотрудников СМИ в Челябинске, все они присутствовали 19 апреля на пасхальном богослужении в Свято-Симеоновском кафедральном соборе.
Как сообщала ранее пресс-служба Челябинской епархии, митрополит Челябинский и Миасский Григорий 26 апреля с симптомами пневмонии обратился в больницу, к медикам обратились и другие священники. Позже стало известно, что коронавирус не выявили у митрополита, но он подтвердился у троих человек. С 29 апреля все сотрудники Челябинской епархии и Свято-Симеоновского кафедрального собора находятся на 14-дневном карантине, а 1 мая Челябинская епархия обратилась ко всем участникам пасхального богослужения с настоятельной просьбой уйти на карантин.
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"Фотокорреспондент "Комсомольской правды - Челябинск" Валерий Звонарев находится в больнице с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Он работал в Пасху, был в маске, держался на расстоянии (от других людей в соборе). Мы не можем со 100-процентной уверенностью сказать, где точно он заразился", - сообщили РИА Новости его коллеги.
Кроме того, подтверждена ковидная пневмония у фотокорреспондента издательского дома "Гранада-пресс" Олега Каргаполова. Он работал во время пасхального богослужения в соборе, потом был госпитализирован с тяжелой пневмонией, позже тест подтвердил COVID-19, пояснил РИА Новости руководитель медиахолдинга Сергей Филичкин. Он добавил, что в настоящее время состояние Каргаполова улучшилось, других заболевших коронавирусом в издательском доме нет.
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Также, по данным пресс-службы правительства региона, у одного из телеоператоров челябинского областного телеканала (ОТВ) диагностирована коронавирусная инфекция. ОТВ также вело трансляцию пасхального богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. В правительстве региона РИА Новости уточнили, что заболевший оператор был на службе.
По данным минздрава региона, на утро 12 мая в Челябинской области подтверждено 1289 случаев заболевания COVID-19, а том числе 57 за последние сутки, 311 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. За время пандемии умерли 12 человек с коронавирусом. В регионе до 31 мая действует режим обязательной самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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